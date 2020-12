Top 10 van 2020: Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Het afgelopen jaar was het iedere vrijdagmiddag om 15:00 uur weer het uur van de waarheid voor een specifieke facelift. In de rubriek 'Facelift Friday' komen de wijzigingen aan bod en mogen jullie, de lezers, stemmen over welke versie het beste gelukt is: de facelift, of toch het origineel. Dit zijn de 10 best gelezen Facelift Friday-artikelen van 2020!

Meteen valt er een opvallende conclusie te trekken uit de top 10: bij ieder model kozen jullie in de poll voor de facelift! Goed nieuws voor de betreffende fabrikanten natuurlijk, aangezien een facelift vooral bedoeld is om erop vooruit te gaan. Afgezien van de Dacia Logan en de Citroën CX zijn alle facelifts in deze top 10 recent doorgevoerd. Sommige facelifts zijn wat ingrijpender, terwijl je in andere gevallen heel goed moet kijken om de wijzigingen te kunnen spotten. Tip: bekijk ook vooral de slider in onderstaande artikelen zelf nog eens om de verschillen te spotten!

Inmiddels is hij niet meer te verkrijgen in ons land, maar in 2004 was de Logan het eerste model van het nieuwe Dacia onder Renault. De vanafprijs bedroeg destijds slechts €8.495, tegenwoordig is dat eigenlijk nauwelijks meer voor te stellen. In 2008 kreeg de Logan een facelift, waarna hij iets minder goedkoop oogde dan in eerste instantie het geval was. Die faceliftversie viel met ruim driekwart van de stemmen het meest in de smaak bij jullie.

Vorig jaar kreeg de Opel Astra een opfrisser. Ondanks het feit dat Opel tegenwoordig eigendom is van PSA, moet de C-segmenter het nog steeds met motoren van GM doen. De facelift was in uiterlijk opzicht eveneens allesbehalve ingrijpend: alleen de voorbumper kreeg een aantal subtiele wijzigingen. Toch heeft Opel dat kennelijk wel goed gedaan, want jullie voorkeur ging met 67 procent van de stemmen uit naar de herziene Astra.

In ons land is de Kona Electric veruit de meest populaire variant van de crossover van Hyundai, maar de facelift daarvan volgt pas komend jaar. Eerst was de Kona met verbrandingsmotor aan de beurt, die overigens best behoorlijk is bijgepunt. De grille is breder getrokken en ook de kijkers van de Kona hebben een andere vorm gekregen. Aan de achterzijde zijn de lichtunits eveneens herzien. Met goed gevolg, want 79 procent van jullie koos voor de verse Kona.

'Zeg eens 'aaa'!', zo moet Audi gezegd hebben tegen de Q5 bij het doorvoeren van de meest recente facelift. De kenmerkende single-frame grille is namelijk nog weer wat groter geworden dan voorheen. Daarnaast zijn de bumpers herzien en kregen de lichtunits zowel voor als achter een nieuwe indeling, waardoor de Q5 meer in de pas loopt met zijn grote broer: de Q7. Tot slot bracht Audi het interieur weer bij de tijd met het nieuwe MMI-infotainmentsysteem. Met 80 procent van jullie stemmen was de facelift kennelijk een geslaagde zet.

Een facelift uit de oude doos: in 1985 introduceerde Citroën de tweede modelserie van de CX. De Fransen gingen grondig te werk, want de facelift van de CX was onder meer te herkennen aan zijn kunststof bumpers en het feit dat de grille voortaan één geheel vormde met de motorkap. Ook kreeg hij een aangepaste ophanging, herzag Citroën de motoren en pakte men ook de roestgevoeligheid aan. Bij deze Facelift Friday was het niet mogelijk om te stemmen, maar uit de reacties blijkt dat zowel het origineel als de facelift op een brede waardering konden rekenen.

Dit jaar kreeg de Volkswagen Tiguan een opfrisbeurt. De SUV oogt na de facelift meer in lijn met de Golf 8, vooral als het om de koplampen gaat. Voor wat de grille betreft gaat die vlieger niet op: waar de Golf bijna geen grille meer over heeft, werd de muil van de Tiguan juist groter. Uit de stemming bleek een lichte voorkeur voor de faceliftversie, maar met 59 procent van de stemmen is de marge niet zo groot als bij de facelifts hierboven.

Twee vliegen in één klap! Omdat de Peugeot 3008 en 5008 een vergelijkbare facelift hebben gekregen en in feite twee varianten van dezelfde auto zijn, konden ze in één artikel behandeld worden. De vorm van de grille en de koplampen ging behoorlijk op de schop en de led-slagtanden, tegenwoordig een kenmerkend aspect van Peugeot, maakten tevens hun opwachting. De nieuwe designtaal van Peugeot kon op een brede waardering rekenen, want met 79 procent van de stemmen kwam de facelift als onbetwiste winnaar uit de bus.

Een atypische facelift voor de BMW 5-serie, want waar je bij de voorgaande generaties toch een beetje een kenner moest zijn om de wijzigingen te spotten, is de 'Life Cycle Impuls' van de G30 overduidelijk te herkennen. Zo zijn de koplampen wat meer samengeknepen van vorm en heeft de led-dagrijverlichting een nieuwe indeling. De grille werd iets groter, maar niet dusdanig extreem als bij zijn grote broer, de 7-serie. Jullie vonden het een verbetering, want de bijgepunte 5-serie ging kreeg 59 procent van de stemmen toebedeeld.

De Opel Insignia kreeg bij zijn facelift een vergelijkbare behandeling als de Astra. Want ondanks het feit dat Opel is overgenomen door PSA, kreeg de Insignia bij zijn update geen nieuwe motoren onder de kap. Dat blijft nog even bewaard voor een eventuele opvolger. Opel is bij de Insignia wel wat grondiger te werk gegaan: men tekende niet alleen de voorbumper en de grille opnieuw, ook de koplampen kregen een ander ontwerp. De achterkant bleef afgezien van een licht geretoucheerde bumper ongemoeid. Wederom niet zonder succes, want 71 procent van de stemmen was voor de facelift.

Mercedes-Benz nam geen halve maatregelen bij de facelift van de E-klasse. Niet alleen van voren kreeg het middelgrote model van Das Haus in alle uitvoeringen een ander aangezicht, aan de achterzijde ging de sedan behoorlijk op de schop. De lichtunits zijn voortaan namelijk net als bij de nieuwe S-klasse horizontaal geplaatst. In het interieur van de herziene E-klasse zijn de schermen weer iets groter en kan men opteren voor een zesspaaks stuurwiel. Net als bij de 5-serie het geval was krijgt de bijgepunte E-klasse 59 procent van de stemmen.