Top 10 van 2020: populairste Autoreviews

Ook in 2020 vulden jullie, de lezers, onze site weer rijkelijk met reviews van jullie eigen auto's, waarvoor dank! Tijd voor een onderlinge competitie, want wie van jullie heeft de best gelezen review? Dit zijn de 10 meest gelezen Autoreviews van 2020!

De Autoreviews op onze website lopen vaak behoorlijk uiteen. Soms gaat het om oude auto's die voor een habbekrats zijn gekocht, maar het kunnen ook gloednieuwe leaseauto's zijn die door de huidige eigenaar uit de showroom zijn gereden. Het onderstaande lijstje bestaat vooral uit die laatste categorie, want de oudste auto die in de top 10 voorkomt is de Audi A3 E-tron uit 2015. Verder blijkt er veel aandacht uit te gaan naar de Volkswagen ID3, hij komt maar liefst twee keer voor in dit lijstje. Ook opvallend: de meerderheid van de auto's heeft een of andere vorm van elektrificatie. Alleen de Skoda Kodiaq en Volkswagen T-Roc hebben geen accupakket aan boord.

Van een Volvo V70 naar een Skoda Kodiaq: AutoWeek-lezer 'MLX715' deed het. De Kodiaq in kwestie is niet de eerste de beste uitvoering, want het gaat hier om een 190 pk sterke 2.0 TSI met vierwielaandrijving. De review is behoorlijk uitgebreid en onder aan de streep bevalt de auto na 10 maanden in bezit te zijn geweest nog steeds heel goed. Het eindoordeel liegt er dan ook niet om met 4,8 van de 5 sterren!

De Mazda 3 is een graag geziene gast bij de autoreviews. Het grijze exemplaar van AutoWeek-lezer 'Mazdarati 3' (toepasselijke naam) gooide de hoogste ogen. De review is bijzonder uitgebreid en bevat 5 updates, waarvan de laatste in oktober bij een kilometerstand van 32.000 km is geschreven. De opvallend gelijnde Mazda functioneert naar volle tevredenheid en daarom bedraagt de score ook in dit geval een 4,8.

Momenteel voert de Volkswagen ID3 het lijstje 'best verkochte nieuwe auto's' al een tijdje met enige marge aan. Dat betekent ook dat de autoreviews van de populaire EV uit Wolfsburg in toenemende mate binnendruppelen. AutoWeek-lezer 'De Tevreden Automobilist24' heeft de op één na best bekeken review van de ID3, want de EV komt nog een keer terug op plek 5. De review is weliswaar gebaseerd op een proefrit met de ID3, maar bevat vergelijkingen met de E-Golf. Niet in alle opzichten blijkt de ID3 een vooruitgang te zijn.

De Ford Kuga PHEV bleef dit jaar niet bepaald onbesproken. Deze AutoWeek-lezer ondervond dat aan den lijve. Op 28 augustus nam hij/zij de sleutels in ontvangst, maar al na een week kon er niet elektrisch meer worden gereden. Daarna is de review vooral een beschrijving van de communicatie tussen de betreffende eigenaar en Ford. Afgezien van het probleem met de accu waren er nog wel meer dingetjes aan de hand met de Kuga. De prestaties en het comfort zijn naar tevredenheid, maar door de scores voor de betrouwbaarheid en de gebruikskosten blijft de Kuga steken op tweeënhalve ster.

Opvallend genoeg is de T-Roc van AutoWeek-lezer William de enige conventionele Volkswagen in dit lijstje. Hij mag er zeker wezen, want als Business R met de 1.5 TSI betreft het hier bepaald geen instappertje. De laatste update stamt uit maart dit jaar, met ruim 8.400 kilometer achter de kiezen. Op alle punten krijgt de cross-over de maximale score. Alleen bij de kosten scoort de T-Roc één ster minder, al geeft William ruiterlijk toe dat dat vooral aan zijn eigen rechtervoet ligt.

AutoWeek-lezer 'Rroelie7' durfde de gok te nemen: zonder er een meter mee gereden te hebben, bestelde hij de duurste uitvoering van de ID3. Hij reed al met de e-Golf, dus wat betreft de aandrijving was de overstap niet heel radicaal meer. Hij beschrijft dat de ID3 er wat betreft het kwaliteitsgevoel wel op achteruit is gegaan, maar desalniettemin overheerst een tevreden indruk. Van grote problemen van de software maakt de review geen melding, echter kan met name de navigatie wel wat sneller. Dat blijkt ook uit de score, want de ID3 krijgt 4,3 sterren.

De volledig elektrische ZS EV is de eerste naar Nederland teruggekeerde MG. Van de SUV zijn inmiddels al ruim 3.000 exemplaren verkocht in Nederland, wat meer is dan het sinds 1983 in Nederland verkochte MG's van de oude stempel. Gezien de score van 4,3 sterren is deze AutoWeek-lezer blij met zijn ZS EV, ondanks het feit dat er wel wat aandachtspunten waren. Eén daarvan, de hoeveelheid piepjes die de veiligheidssystemen gaven, is inmiddels al verholpen via een over-the-air update.

Deze Audi A3 E-tron is de enige auto uit de top 10 die een bouwjaar heeft van vóór 2019. Dat maakt deze review absoluut niet minder interessant, integendeel, want de AutoWeek-lezer kocht de E-tron gebruikt met 106.000 kilometer op de teller. De review is behoorlijk uitgebreid en geeft ook een overzicht van het kostenplaatje. Met een score van 4,5 lijkt de gebruikte plug-in hybride tot op heden in ieder geval een goede keuze geweest te zijn voor deze AutoWeek-lezer.

Toyota zou normaal gesproken moeten staan voor betrouwbaarheid, maar deze AutoWeek-lezer heeft andere ervaringen met zijn RAV4. Na een Mazda 6, BMW 3-serie en Volkswagen Passat stapte hij over op de SUV van Toyota. De algehele indruk is goed, maar met name op detailniveau scoort de RAV4 niet. Daarnaast moest de eigenaar in de eerste 5 maanden drie keer naar de dealer om bepaalde zaken op te lossen. Overigens was hij wel tevreden over de service aldaar. Een kritische review, maar desondanks komt de RAV4 weg met 3 sterren.

De best gelezen autoreviews van het jaar is deze Audi E-tron 50 Quattro. De review bevat meerdere updates, ook over de actieradius, maar behandelt ook één nieuw element van Audi: Functions on Demand. Volgens de schrijver van de review werkt deze functie goed, maar moest hij daarvoor in oktober wel even de taal van de MyAudi-app op 'Duits' zetten. Inmiddels is de dienst ook in Nederland gelanceerd. De E-tron is kennelijk naar tevredenheid, want de score bedraagt 4,5 van de 5 sterren!