Top 10 van 2020: In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Het afgelopen jaar waren de Nederlandse waren we met z'n allen misschien wat minder vaak buiten dan voorgaande jaren, maar dat nam niet weg dat er genoeg moois te fotograferen viel. Dit is de top 10 meest gelezen artikelen van onze rubriek 'In het Wild'.

Ook in 2020 stuurden jullie massaal foto's in van exclusieve, uitgestorven of op een andere manier opvallende auto's in het Nederlandse straatbeeld, waarvoor onze dank! Vaak gaat het om auto's die vroeger vrij gangbaar waren, maar vandaag de dag behoorlijk zeldzaam zijn. De tand des tijds kent immers geen genade. Op een aantal auto's uit dit lijstje is dat goed te zien, maar het overgrote deel staat er nog keurig bij. Maar liefst de helft van de auto's in deze top 10 stamt van vóór 1980, terwijl slechts twee auto's gebouwd zijn na de millenniumwisseling. Stuk voor stuk zijn ze op hun eigen manier de moeite waard.

AutoWeek-lezer Alvin Dirksen spotte deze rode Citroën GSA Break in Maastricht en komt daarmee binnen op de tiende plaats. Het exemplaar in kwestie gaat alweer 36 jaar mee, maar verkeert ogenschijnlijk in een goede staat. De aanduiding 'Spécial' doet weliswaar vermoeden dat je met een dure uitvoering te maken hebt, maar niets is minder waar: dit was juist de instapper. Deze GSA Break stamt overigens uit één van de laatste bouwjaren, want in 1985 loste de BX hem af.

De Mitsubishi Celeste was een ware kosmopoliet, want met het ontwerp van de auto wilde Mitsubishi zowel de Japanse, de Europese, de Australische als de Amerikaanse markt tevreden stemmen. Tegenwoordig zie je 'm nauwelijks meer, maar Autoweek-lezer Erwin Verweij spotte dit exemplaar in Steyl, een plaatsje nabij Venlo. De gespotte oranje Celeste is om meerdere redenen bijzonder. Naast het feit dat hij er nog bijzonder goed uitziet en dat -ie nagenoeg compleet is uitgestorven, is hij al 13 jaar bij dezelfde eigenaar! En terecht.

Nog zo'n auto die sinds lange tijd bij zijn baasje is. Volgens de beschikbare data van de RDW is deze Peugeot 505 Familiale die Mickey Kleijwegt heeft gespot namelijk al sinds in ieder geval 2001 bij zijn huidige eigenaar. Een keurig ogend exemplaar. Knap voor een auto die destijds toch vooral bedoeld was als een gebruiksvoorwerp!

De derde generatie van de Chevrolet Caprice is een iconische Amerikaan, temeer omdat hij in de jaren 80 vaak in een taxi- of politieuitvoering te zien was. Dat gold natuurlijk voor de sedan en niet voor deze coupé, die gespoten is in een tamelijk chique kleurstelling. In 2006, 28 jaar nadat hij uit de fabriek rolde, kwam hij naar ons land. De eigenaren zijn niet zo trouw geweest aan deze Caprice als bij de voorgaande twee auto's het geval was, maar dat betekent niet dat ze niet goed voor hem hebben gezorgd. De Caprice ziet er namelijk netjes uit.

Franse topsedans zijn een ding uit het verleden. De Peugeot 604 was in zijn tijd echter een concurrent voor de Mercedes-Benz S-klasse. Wat betreft zijn rij-eigenschappen deed hij naar verluidt niet onder voor het vlaggenschip van Das Haus. Vandaag de dag zijn ze haast niet te vinden in een goede staat, maar AutoWeek-lezer Michiel Hartzuiker legde dit ogenschijnlijk snaarstrakke exemplaar voor ons vast op de gevoelige plaat. Even wegdromen bij dit stukje Franse weelde op wielen.

Mitsubishi heeft de Sapporo voornamelijk bedacht met de Amerikaanse markt in het achterhoofd. Waar de voorgaande auto's in dit lijstje er allemaal netjes en origineel uitzien, is dat bij deze Japanner in mindere mate aan de orde. Zo zitten er geen originele wielen onder en lijkt de Sapporo gewrapt te zijn. Zal de roestduivel zijn slag hebben geslagen? Wie weet. Hoe dan ook is de Sapporo geen alledaagse verschijning, wat het des te unieker maakt dat AutoWeek-lezer Gerhard Nevenzel hem heeft gespot.

Vandaag de dag heeft Opel geen coupé meer in productie, maar velen van ons zullen zich de Manta nog wel kunnen herinneren. Nog niet zo heel lang geleden gaven de heren van New Kids opnieuw een draai aan het toch al foute imago van de Manta. Het gifgroene exemplaar waar zij de straten van Maaskantje onveilig mee maakten, was echter een Manta B. De Manta A oogt een stuk eleganter, maar het rode exemplaar dat AutoWeek-lezer Menno van Dongen tegenkwam heeft overduidelijk wat liefde nodig.

De kans is groot dat je nog nooit van deze auto hebt gehoord, desondanks is hij toch al twee keer in deze rubriek voorbij gekomen. De WiLL Cypha is gebaseerd op de Toyota Yaris, maar is zowel van buiten als van binnen nauwelijks meer als zodanig te herkennen. Het model werd specifiek gebouwd voor de Japanse markt en is nooit in Nederland geleverd. Een liefhebber van automobiele curiosa haalde dit groene exemplaar afgelopen jaar naar Nederland. AutoWeek-lezer Guido Bakker spotte de unieke creatie.

Zijn respectabele leeftijd is aan hem te zien, want voor deze 40 jaar oude Ford Granada is niet bepaald goed gezorgd. Ondanks het feit dat zich langzaam maar zeker een compleet ecosysteem op de auto aan het vestigen is, heeft de Ford een geldige apk. De laatste eigenaar heeft hem al zeven jaar in bezit, maar kennelijk heeft diegene nooit de moeite genomen om eens een emmer sop over zijn auto heen te gooien. De auto is het zeker waard, want de GL met de 2,3-liter V6 is niet de minste uitvoering.

Deze Amerikaanse mastodont van Volkswagen is met afstand de jongste auto van dit lijstje. De zevenzits-SUV wordt niet in ons land geleverd, maar kennelijk vond iemand het toch de moeite om hem in 2018 meteen hierheen te halen. Gezien het feit dat de 280 pk sterke 3,6-liter V6 onder de motorkap huist, lijkt het aannemelijk dat er een aanzienlijk bedrag aan bpm naar de fiscus overgemaakt moest worden. Dat zal de Atlas in Nederland waarschijnlijk zeldzamer maken dan een Bugatti Chiron, wat het eens te meer bijzonder maakt dat hij toch is gespot. Jullie vonden hem kennelijk het meest interessant van alle 'In het Wild'-artikelen die we dit jaar schreven, want de Atlas staat met een behoorlijke marge op de eerste plaats.