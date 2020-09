Facelift Friday: Peugeot 3008/5008

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Peugeot is de laatste jaren bezig met een behoorlijke opleving. De 3008 en 5008 introduceerden in 2016 en 2017 een nieuwe tekenstijl, maar waren nog niet voorzien van de 'slagtanden'. Pas met de introductie van de tweede generatie van de 508 in 2018 werd het echt duidelijk dat Peugeot een behoorlijk andere designrichting in zou slaan. Het ontwerptechnisch niet bepaald onbesproken imago dat het merk met modellen als de 207, 407 en de eerste generatie van de 3008 in dit millennium had opgebouwd, moest daarmee voorgoed verdwijnen.

Nu alle modellen van Peugeot langzaam maar zeker vernieuwd worden, begint de designtaal zich steeds duidelijker af te tekenen. De 3008 en 5008 droegen het nieuwe familiegezicht dus in zekere zin al, maar met de facelift worden ze meegetrokken in de verdere aanscherping daarvan. Eén van de meest in het oog springende elementen daarvan zijn de eerder benoemde ‘slagtanden’, verticale ledstrips die fungeren als dagrijverlichting en richtingaanwijzers. De 3008 en de 5008, die nog steeds feitelijk twee varianten van dezelfde auto zijn, hebben deze slagtanden voortaan ook. Verder krijgen beide hoge Peugeots voortaan de typeaanduiding op de neus, ook iets dat sinds de nieuwe 508 weer gebruikelijk is bij Peugeot. Tot slot is er een nieuwe frameloze grille aanwezig, die optisch doorloopt tot onder de koplampen. Die koplampen zijn nu bij alle varianten gelijk van vorm, terwijl de auto's tot nu toe met twee verschillende varianten leverbaar waren. Versies met halogeenverlichting kregen een groter glasoppervlak mee, terwijl de varianten met led-kijkers zijn voorzien van een opvallende inkeping aan de onderzijde van de koplampen. Dat verschil komt nu te vervallen, al is led-dimlicht nog steeds niet standaard.



Aan de achterzijde is het bij beide auto’s meer een feest van herkenning. Zowel de 3008 als de 5008 beschikten al over de brede zwarte doorlopende balk waarin de achterlichten zijn verwerkt. Die lichten zijn overigens wel nieuw: full-led en met dynamische richtingaanwijzers. De lichtbalken zijn hierbij opgebouwd uit drie smallere ledstrookjes. Ook de achterbumpers zijn licht gewijzigd. Om de facelift compleet te maken. is het interieur voorzien van een nieuw 10-inch centraal display. Daarbij is het digitale instrumentarium eveneens licht herzien, met meer mogelijkheden tot personalisatie.

Maar dan nu de hamvraag: het origineel, of toch de faceliftversie?