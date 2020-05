Facelift Friday: Opel Astra (2019)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Bij de presentatie van de gefacelifte Opel Astra bleek dat de auto geen PSA-motoren, maar nieuwe GM-exemplaren kreeg toebedeeld. Met dat opmerkelijke feit hebben we meteen het grootste nieuws te pakken, maar toch is er ook met het optische deel iets bijzonders aan de hand.

We moesten het vorig jaar even nabellen: waren er écht geen PSA-motoren in de Astra geschroefd? Het bleek inderdaad om GM-exemplaren te gaan. Best opmerkelijk, aangezien Opel in rap tempo in het Franse concern wordt opgenomen en de nieuwe motoren met een inhoud van 1,2-liter bovendien even groot bleken als hun Franse broertjes. De nieuwe GM-krachtbronnen lagen echter al klaar voor de Astra, dus besloot het Opel-management de facelift door te voeren zoals gepland.

Die opfrisbeurt heeft verder niet veel om het lijf. Aan de achterzijde is er zelfs helemaal niets veranderd en bleven zelfs de lichtunits intact. Ook de optionele matrix-ledkoplampen aan de voorzijde zijn ongewijzigd. Alleen de voorbumper is herzien.

Waarom dan toch een plekje in deze rubriek? Welnu, met die voorbumper is wat bijzonders aan de hand. Bij een eerste blik lijkt slechts de grille anders, waarbij de dubbele, in de meeste gevallen verchroomde lamel aan de bovenzijde het veld moest ruimen voor een enkel exemplaar.

Tegelijkertijd werd echter de onderzijde van de grille wat naar boven geschoven, waardoor het geheel platter is en dus breder oogt. De kentekenplaat verhuisde mee, zodat de luchtinlaat onderin de bumper juist kon groeien. Bovendien werden de kleine ‘inkepingen’ die voorheen onder de koplampen te vinden waren, gladgestreken. Het resultaat is een auto die met een paar kleine wijzigingen een stuk breder en gladder oogt dan voorheen. Knap, maar of het ook mooi is? Stemmen maar!