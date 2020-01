Facelift Friday: Opel Insignia (2020)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Wat je ook van de overname van Opel door PSA vindt, interessant is het zeker. De erfenis van General Motors is nog altijd zichtbaar in het gamma, onder meer in de vorm van vlaggenschip Insignia. Die blijft ook na z’n recente facelift helemeel ‘GM’.

De Insignia-facelift is er een van de bescheiden soort. Wie er niet naar op zoek is, kan er op straat zelfs zomaar aan voorbijgaan. Wie wel scherp is, ziet een Insignia-neus die iets breder oogt dan voorheen. Dat is het resultaat van een slim stukje spelen met verhoudingen. De grille is minder hoog, strakker en breder, de koplampen juist wat platter en kleiner. Bovendien kregen ze in de hoeken een kleine ‘uitloper’.

De bumper werd eveneens aangepakt. In plaats van meer kreeg de auto juist minder luchtinlaten, wat in deze tijden van uitzinnige grilles en roosters gerust benoemd mag worden. Zoals we het gewend zijn bij facelifts, is de achterkant enigszins ondergesneeuwd. Een kleine herindeling van de bumper volstond hier voor Opel, dat de lichtunits met rust liet.

Wat interessant genoeg ook intact is gebleven, is de geboortegrond van de motoren. Waar een overstap naar PSA-motoren logisch zou zijn, kiest Opel net als bij de Astra voor een reeks motoren van uit de magazijnen van GM. Die zijn wel nieuw en zullen waarschijnlijk alleen in deze generatie Opels worden gevoerd. Inmiddels is er zelfs een nieuwe Insignia GSi, de opvolger van een model dat door WLTP-perikelen al na enige maanden weer van de markt verdween. Een eventuele opvolger van de Insignia zal volledig op PSA-leest zijn geschoeid, waarbij behalve de platforms ook de motoren worden gedeeld met de even grote modellen van Peugeot.