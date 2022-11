Fiat 500X - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Het enige echte faceliftmoment voor de in 2014 gelanceerde 500X was in 2018. Toen kreeg de auto nieuwe bumpers, nieuwe koplampen en – het meest opvallende onderdeel – nieuwe achterlichten, met een in carrosseriekleur gespoten element temidden van het rode glas. Het is echter te simpel om het alleen over die update te hebben, want we hebben het wel over een Fiat 500. Dat betekent dat er talloze variaties zijn in uitvoeringen. Met zijn andere bumpers en wielen oogt een Sport heel anders dan een Cross, die zich juist weer onderscheidt door ‘skidplates’ en een wat ruigere uitstraling.



In de bovenstaande fotogalerij hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van die evolutie, van de eerste 500X tot de laatste en dikste ‘Yacht Club Capri’-uitvoering. Bij de eerste drie foto’s verloopt die evolutie omgekeerd, omdat we graag het nieuwste exemplaar als openingsfoto gebruiken. Daarna gaan we van oud naar nieuw. De roomwitte 500X is een vroege, nota bene met halogeenkoplampen. De rode die volgt stamt eveneens uit 2014, maar is met zijn Cross-aankleding en xenonkijkers wat stoerder aangekleed. Vervolgens volgt de helderblauwe, waarmee Fiat in 2018 de facelift aankondigde. De volgende foto is die van de rode Hybrid, die voor het eerst de ‘500’ op de neus droeg. We sluiten de reeks af met de P-897-XD. Deze demo van Fiat Nederland is een Yacht Club Capri, feitelijk de eerder gepresenteerde Yachting maar dan met de nieuwe logo’s en dito hybride aandrijflijn. Ook het cabriodak van die uitvoeringen is een recente toevoeging aan het gamma, die het aaibare retro-gehalte van de 500X naar nieuwe hoogtes tilt.