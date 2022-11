Mitsubishi Space Wagon/Space Runner - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Ooit heel populair, nu bijna compleet uitgestorven: de tweede generatie van de Mitsubishi Space Wagon is er ééntje uit de categorie ‘kent u deze nog’. Hij was er ook als korte en vrij maffe Space Runner en kreeg in 1994 een nieuwe neus.

De Space Wagon verschijnt in 1983 voor het eerst en is daarmee één van de bewijzen dat niet de Fransen, maar de Japanners de midi-MPV hebben uitgevonden. Na dat eerste, vierkante model volgt in 1991 een geheel nieuwe Space Wagon. Die is naar de laatste mode van die dagen een stuk afgeronder van vorm, maar toch duidelijk op dezelfde leest geschoeid. Dat betekent een ‘busjes-achtige’ koets met een lage schouderlijn en een korte, sterk oplopende motorkap, gecombineerd met een niet al te hoog dak. De Space Wagon is ook in deze nieuwe vorm een zevenzitter, wat hem onder meer in Nederland geliefd maakte bij grote gezinnen.

Wie die ruimte niet nodig heeft, kan vanaf deze tweede generatie kiezen voor de Space Runner. Dat is een kortere vijfzitsvariant, met een ongeveer 23 centimeter kortere koets en een flink kleinere wielbasis. De Space Runner heeft door die korte koets een wat opmerkelijke vorm en levert ten opzichte van de Space Wagon het middelste deel van zijn achterlichten in, waardoor slechts de twee elementen naast de achterklep overblijven. Zijn opvallendste eigenschap is zonder twijfel zijn schuifdeur. In plaats van de reguliere achterdeuren van de Space Wagon krijgt de ‘Runner’ één enkele schuifdeur mee, aan de stoepkant. Bij linksgestuurde exemplaren zit hij rechts, bij rechtsgestuurde links. De andere kant van de auto, die in Japan RVR heet en in de VS onder meer als Plymouth werd verkocht, blijft schuifdeurloos.

Ondanks alle verschillen is de neus van een Space Runner nagenoeg identiek aan die van een Space Wagon. Daaraan verandert niets bij de facelift van 1994, die voor beide modellen dezelfde wijzigingen oplevert. Mitsubishi monteert vanaf dit moment grotere koplampen met helder glas. Ze lopen verder naar beneden door, dit in tegenstelling tot de naar goed Japans gebruik naast de koplampen geplaatste stadslichten. Modellen van na de facelift zijn onder meer eenvoudig te herkennen aan de gebogen onderzijde van de daadwerkelijke lichtunits. De bovenkant van de lampen is vanaf 1994 juist strakker van vorm, dankzij een motorkap die vanaf dit moment volledig recht wordt afgesneden. Dat laat ruimte voor een grotere grille. De kap zelf krijgt er aan de bovenzijde een opvallende uitstulping bij.

Verder ondergaat de voorbumper in 1994 flinke wijzigingen. De oorspronkelijke, oranjekleurige richtingaanwijzers maken oplaats voor kortere exemplaren met kleurloos glas. Ze zijn aan weerszijden geplaatst naast een (nep-)luchtrooster, dat weer aansluit op een grotere koelopening in het midden van de bumper.



In deze vorm houden de ‘Wagon’ en de ‘Runner’ het uit tot 1998. In dat jaar krijgt de Space Wagon een opvolger, die met zijn grotere en hogere koets nog meer een volwaardige MPV is. De Space Runner mag eveneens nog één generatie blijven, maar Mitsubishi weekt hem wel los van het grotere model.