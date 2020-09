Facelift Friday: Volkswagen Tiguan (2020)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Volkswagen Tiguan werd met de recente facelift netjes in lijn getrokken met de nieuwe Golf. Op het eerste gezicht zijn de wijzigingen om dat te bereiken subtiel, maar als we de pre-facelift erbij halen, valt op dat er best een hoop is gebeurd.

Hoewel de Volkswagen Tiguan uiteraard gezien kan worden als de 'Golf SUV', loopt de auto niet helemaal in de pas met de Golf. De huidige Tiguan werd immers onthuld in 2015 en kwam op de markt in 2016. De Golf 7 had er toen al bijna vier jaar op zitten. Met het verdwijnen van de Golf 7 en de komst van de Golf 8 was de sterk op de Golf geïnspireerde Tiguan qua lijnenspel dus enigszins een erfstuk uit een ander tijdperk. Dat kon met een facelift echter weer worden rechtgezet en dus pakte Volkswagen de nieuwe Golf erbij en schaafde aan de hand van dat voorbeeld de Tiguan bij.

De voorkant

Als we de pre-facelift en de facelift naast elkaar zetten (zie de slider hieronder), is goed te zien dat de opfrisbeurt nog aardig ingrijpend was. Het meest in het oog springend zijn uiteraard de koplampen. Die lijken sterk op die van de nieuwe Golf, met de twee L-vormige ledbalkjes erin en de op het zijscherm uitlopende 'wimper' in de bovenhoek. Een stuk eigenzinniger is de grille. Die is namelijk gegroeid ten opzichte van die van de pre-facelift Tiguan, terwijl de nieuwe Golf juist nog amper een grille over heeft. Bij de SUV horen volgens Volkswagen duidelijk nog grote luchtinlaten. Voortaan loopt de onderste rand van de grille vanaf de onderzijde van de koplampen schuin naar beneden en loopt vervolgens lager in de bumper horizontaal door dan voorheen. Ook de luchtinlaten in de voorbumper zelf hebben iets meer welvingen gekregen. Al met al oogt het front net even wat drukker dan eerst en dat is eigenlijk een klein beetje tegen de hedendaagse trend in.

De achterkant

Aan de achterkant is Volkswagen rustiger te werk gegaan. Wat dat betreft gaat men voor eenzelfde aanpak als bij de Golf, die aan de achterkant ook slechts subtiel veranderde ten opzichte van zijn voorganger. Het meest in het oog springend zijn de nieuwe achterlichten. Hoewel die nog dezelfde vorm hebben, zorgt een andere indeling ervan toch voor een frisse aanblik. De drie 'hoekjes' vallen daarbij vooral op. Vooral in het donker moet de gefacelifte Tiguan zich daarmee duidelijk onderscheiden van de pre-facelift. Voor de echte detailspotters is er zowel voor- als achteraan nog een kleine nieuwigheid: voortaan prijkt namelijk het nieuwe logo van Volkswagen op de Tiguan. Uiteraard zie je die ook terug op het stuur en op de wielen.

Dat we de Tiguan facelift uitgerekend nu in het zonnetje zetten, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Begin deze week werd immers bekend wat Volkswagen rekent voor de aangescherpte Tiguan. Vanaf € 36.390 stap je in. Een uitgebreid prijsoverzicht vind je hier. Nu rest ons alleen nog de vraag: vind jij de Tiguan er nu beter uitzien dan voorheen?