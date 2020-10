Facelift Friday: Hyundai Kona

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Kona is voor Hyundai een schot in de roos. Z’n eigenwijze koetswerk valt dus bij velen in de smaak, maar blijft dat zo met de nieuwe neus?

Inmiddels zijn we eraan gewend, maar bij zijn introductie in 2017 was de Kona maar moeilijk te plaatsen. Is het een B-segmenter, zoals de Nissan Juke en Renault Captur? Of toch meer een C-segmenter, zoals een Qashqai of Kadjar? De Kona zit er een beetje tussenin. Net als de pap uit het stokoude verhaal van Goudlokje is dat voor velen kennelijk precies goed.

Bovendien toonde Hyundai lef door van de Kona een markante verschijning te maken. De auto is geen grotere of kleinere versie van een andere Hyundai, maar is vanuit iedere hoek direct herkenbaar als Kona.

De vaak in twee kleuren uitgevoerde koets valt vooral op door de indeling van front en kont. In beide gevallen is de verlichting ondergebracht in meerdere lagen. Achter krijgen de richtingaanwijzers en achteruitrijlichten een aparte behuizing in de bumper, terwijl de eigenlijke achterlichten hoger te vinden zijn. Voor zijn het de eigenlijke koplampen die wat lager zijn gemonteerd. Erboven vinden we afgeplatte units met de richtingaanwijzers, plus een ledsliert die als dagrijlamp dienstdoet. Het gehele is gevat in een stuk grijze kunststof dat één geheel vormt met de wielkastverbreder, wat een heel bijzonder plaatje oplevert.

Bij de vernieuwde Kona is aan de voorkant bijna alles anders, maar toch blijft dat eigenwijze randje present. De koplampen zijn nu voorzien van ledtechniek en leunen optisch tegen de wielkastverbreders aan. Ze worden nog steeds vergezeld van een set ‘wenkbrauwen’, die nu eveneens volledig uit ledjes zijn opgebouwd. Wel zijn de bovenste units wat kleiner dan voorheen. Zo wordt ruimte gemaakt voor een nieuwe grille, die een stuk breder, maar ook minder hoog is dan voorheen. De gehele auto oogt daarmee een stukje breder.



De rode Kona op de openingsfoto laat nog een noviteit zien, want dit is de nieuwe N-Line-uitvoering. Die heeft andere bumpers, grotere luchtinlaten en een drietal ‘inlaatsleuven’ tussen grille en motorkap. Aan de achterzijde vinden we nieuw ingedeelde achterlichten. De onderste lichtunits krijgen hier zelfs een andere vorm en natuurlijk ook een heleboel ledjes toebedeeld.

De facelift die hier schittert, geldt overigens alleen voor de Kona met een verbrandingsmotor. De in Nederland erg populaire elektrische variant heeft een eigen front, met meer meegespoten elementen en zonder zichtbare grille. De vernieuwde versie van die auto en de Kona Hybrid laat zich pas in 2021 zien.