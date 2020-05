Facelift Friday: Dacia Logan

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Als regelrecht budgetmerk is Dacia een unieke verschijning in het West-Europese autolandschap. Het avontuur onder moeder Renault begon in 2004 met de Logan, een echte no-nonsense auto, die in 2008 iets hoger op de ladder werd getild.

Ooit deed Lada ook in onze contreien goede zaken, ongeveer in de periode waarin ook Skoda nog als echt budgetmerk te boek stond. Die merken hebben een gat achtergelaten waar slechts één merk vol overtuiging is ingesprongen: Dacia. In 2004 presenteerde het door Renault uit het slop gehaalde merk zijn eerste nieuwe model in jaren, de Logan.

Het was een bescheiden ogende, maar evengoed moderne sedan, die voor een laag bedrag enorm veel ruimte en gebruiksgemak bood. Hoewel we voor echt verkoopsucces toch echt verder naar het oosten en het zuiden (Marokko) moeten kijken, was de Logan voor een kleine sedan ook in Nederland redelijk succesvol. Niet zo gek ook, want met een anno 2020 regelrecht ongelooflijke vanafprijs van €8.495 was het een regelrecht koopje. AutoWeek haalde in 2005 het allereerste exemplaar eigenhandig naar ons land, maar er zouden er nog vele volgen.

27 centimeter

Het succes kwam pas echt op gang toen in 2006 de Logan MCV werd geïntroduceerd. Dankzij een enorme wielbasis (27 cm langer!) en een hoog en vlak dak wist Dacia drie zitrijen in de compacte auto onder te brengen. Met zeven zitplaatsen, veel bagage- en aflegruimte, een laag gewicht en een vanafprijs van minder dan 10.000 euro was deze Dacia in één klap de lieveling van grote gezinnen met een minder grote portemonnee.



In 2008 werden beide modellen eens goed tegen het licht gehouden. Het toch wel charmante, goedkope randje dat de oorspronkelijke modellen onbetwist hadden, werd daarbij vaardig gecamoufleerd. Terwijl de oer-Logan zijn rol als budgetauto nog met trots uitstraalde, lijkt de gefacelifte versie zich er een beetje voor te schamen. Anderzijds oogt de opgefriste auto zonder twijfel moderner.

Chroom

Dacia verving de driehoekige grille met het opvallende blauwe logo door een gestrekter ogend exemplaar met een verchroomd beeldmerk en een eveneens verchroomde sierlijst. De koplampen groeiden met enkele centimeters en kregen een volledig heldere behuizing, terwijl gladdere bumpers uit één stuk zeker in meegespoten vorm voor een hoogwaardiger uiterlijk zorgden. Bij de sedan moesten ook de achterlichten eraan geloven, waarbij de oranjekleurige beglazing van de richtingaanwijzers moest wijken voor helder, zilverkleurig spul.

Een ander opvallend nieuwtje is aan de zijkant te vinden. Waar de sedanversie van de oer-logan nog over buitenspiegels beschikt die links en rechts precies gelijk zijn en dus extra voordelig om te produceren, krijgt de auto na de facelift assymetrische exemplaren van de MCV, die - het lef - bij duurdere uitvoeringen worden meegespoten in carrosseriekleur.

Met de opwaardering van de buitenkant werd ook het binnenste naar een hoger plan getild. Een subtiel andere vormgeving en iets hoogwaardiger materialen deden het kwaliteitsgevoel hier veel goed.