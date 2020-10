Top 10: meest gezochte private-leaseauto's van september

De registraties van nieuwe auto's waren in september niet bepaald denderend. RAI en Bovag noteerden een verkoopdaling van bijna 25 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De Kia Niro was afgelopen maand de absolute verkooptopper, maar welke modellen konden in september op de meeste aandacht rekenen in onze Private Lease Vergelijker? Tijd voor een top 10.

Wie wel graag een nieuwe auto voor de deur wil hebben staan, maar niet direct tot aanschaf van een splinternieuw model willen overgaan, kan opteren voor een private-leaseconstructie. Steeds meer Nederlanders doen dat en onlangs zagen we dat er ook steeds vaker voor een volledig elektrisch model wordt gekozen. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn volgens brancheorganisatie Bovag ruim 6.000 private-leasecontracten afgesloten voor een EV, een verdriedubbeling ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Uiteraard gelden er voor private-leasecontracten diverse voorwaarden en hangt het maandelijks te betalen leasebedrag van tal van factoren af. De AutoWeek Private Lease Vergelijker maakt het vinden van je weg in het private-leasebos een stuk eenvoudiger. Ook afgelopen maand werd er weer volop van de uitgebreide zoekmachine gebruikgemaakt. Dat biedt een interessante inkijk in de meest populaire modellen.

XC40 aan kop

Het wordt bijna saai, maar opnieuw zwaait de Volvo XC40 de scepter. Op de relatief compacte SUV werd in de AutoWeek Private Lease Vergelijker afgelopen maand het vaakst gezocht. Het is niet de enige hoogpotige die op de nodige digitale toeloop kan rekenen. Zo hebben vijf cross-overs een plekje in de Top 10 weten te bemachtigen. Het is opvallend dat zelfs de inmiddels op leeftijd rakende Nissan Qashqai nog zo in trek is. Sterker nog, de auto klimt twee plekjes op de scoreladder en eindigt deze maand op de zesde plek! Twee opvallende resultaten vallen toe te schrijven aan Toyota, het enige merk met twee modellen in de ranglijst. De Corolla is namelijk een nieuwe Top 10-deelnemer, al gaat dat ten koste van de Kia Stonic, die valt deze maand namelijk buiten de lijst. De tweede Toyota in de lijst is ook letterlijk de tweede in de lijst. We hebben het over de nieuwe Yaris, een auto die aan populariteit wint. Vorige maand stond -ie namelijk op de vierde plek. De Kia Niro wordt er een stapje omlaag mee gezet en ook de Hyundai Kona zakt een paar plekken in de ranglijst. Een verschuiving die er ook voor zorgt dat de Ford Focus een plekje daalt. De Fiat 500 sluit deze maand de lijst af. Het zou zomaar kunnen dat de marktlancering van de elektrische 500E iets aan die positie kan doen.

Top 10 zoekopdrachten september

Volvo XC40 Toyota Yaris Kia Niro Renault Captur Hyundai Kona Nissan Qashqai Ford Focus Toyota Corolla Tesla Model 3 Fiat 500

Bron: AutoWeek Private Lease Vergelijker