Particuliere verkoop elektrische auto groeit hard

In september zijn in totaal 6.140 nieuwe EV's geregistreerd, waarvan 872 stuks door particuliere kopers. Dat brengt het totaal aantal dit jaar geregistreerde nieuwe elektrische auto's op 28.782 stuks, zo'n 1.000 auto's minder dan over diezelfde periode vorig jaar (29.810 stuks). Opvallend is echter dat ruim een derde van de dit jaar geregistreerde EV's op naam van een particulier is gezet. Vorig jaar bedroeg dat percentage volgens Bovag en RDC op dit moment nog 20 procent.

Particuliere aanschaf EV

In het derde kwartaal van dit jaar, de maanden juli tot en met september, zijn in Nederland 2.585 elektrische auto's op naam van een particulier gezet. Dat zijn er maar liefst 79 procent meer dan er in hetzelfde kwartaal vorig jaar werden geregistreerd (1.440 stuks). Dat brengt het aantal EV's dat in Nederland tussen januari en september op naam van een privépersoon werd geregistreerd op 4.419 stuks. Dat aantal ligt 18,3 procent boven dat van diezelfde periode vorig jaar. Die forse stijging houdt ten dele verband met de € 4.000 subsidie die door particulieren per 1 juli voor de aankoop van een nieuwe EV kon worden aangevraagd. Kijken we puur naar de elektrische auto's die in de eerste drie kwartalen van dit jaar aan particulieren zijn verkocht, dan blijkt de MG ZS met 773 verkochte exemplaren de absolute nummer één te zijn. De Brits/Chinese cross-over is goed voor bijna 18 procent van de totale particuliere EV-verkopen. De Renault Zoe volgt met 586 stuks op de tweede plek, gevolgd door de Tesla Model 3 die met 422 exemplaren de derde plek inneemt. De Model 3 is daarmee aardig in rang gezakt. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar werden meer dan 2.000 Tesla's Model 3 door particuliere kopers gekocht. De top vijf wordt afgesloten door de Hyundai Kona Electric (380 stuks) en de Kia Niro (310 stuks).

Private lease

Er valt een enorme stijging in het aantal private leasecontracten voor elektrische auto's waar te nemen. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn volgens brancheorganisatie Bovag ruim 6.000 contracten afgesloten voor een EV. Ook dat houdt verband met de reeds genoemde subsidie van € 4.000 die in juli werd geïntroduceerd, die was immers ook van toepassing op private leaseconstructies, al werd het bedrag verspreid over de looptijd van het contract. De Volkswagen e-Golf was met 2.027 afgesloten contracten de populairste EV in private leaseland. De plekken 2 tot en met 5 worden ingevuld door achtereenvolgens de Nissan Leaf (730 stuks), de Skoda Citigo iV (695), de Kia e-Niro (648) en de MG ZS (612).

Top 10

Vegen we de door particulieren aangeschafte EV's samen met het aantal aan elektrische auto's gekoppelde private leasecontracten op een hoop, dan blijkt de Volkswagen e-Golf met 2.196 geregistreerde exemplaren in de eerste negen maanden van dit jaar de popualirste EV. De top 10 ziet er als volgt uit:

Merk Model Aantal Volkswagen e-Golf 2.196 MG ZS EV 1.385 Kia e-Niro 958 Tesla Model 3 800 Nissan Leaf 791 Skoda Citigo iV 775 Renault Zoe 697 Hyundai Kona Electric 635 Mini Electric 309 Opel Ampera-e 213

