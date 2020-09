Hyundai Kona vernieuwd

De in 2017 aan de wereld voorgestelde Kona gaat drie jaar na zijn introductie onder het mes. Tijdens het moderniseren van de compacte cross-over, een concurrent voor auto's als de Renault Captur en Kia Stonic, heeft Hyundai zich niet ingehouden.

Uiterlijk

De vernieuwde Kona is vanbuiten te herkennen aan zijn compleet nieuwe front. Het 'gelaagde' concept blijft behouden, al gaat de vormgeving op de schop. Zo is het bij de reguliere versies gedaan met de gleuf tussen de motorkap en de grille en ook de grille zelf is vernieuwd. Niet alleen is de vorm ervan anders, het luchtrooster wordt voortaan niet in twee delen opgesplitst. Hyundai monteert vernieuwde led-dagrijverlichting en ook de een verdieping lager geplaatste daadwerkelijke koplampen zijn compleet anders van vorm. Hyundai geeft de Kona daarnaast een nieuwe bumper, waarin het veel kleinere mistlampen aanbrengt. Ook achterop wordt de boel aangepakt, al zijn de aanpassingen hier minder ingrijpend. De Kona krijgt achterlichten met een veranderde indeling, een herziene bumper én ook hier een aangepaste 'tweede set' verlichting net boven de bumper. De gewijzigde bumpers maken de Kona in totaal 4 centimeter langer dan het huidige exemplaar. Hyundai introduceert verder onder meer nieuwe lichtmetalen wielen en vijf nieuwe lakkleuren.

Ook de werkplek wordt gemoderniseerd, al zijn ook hier de verschillen met de huidige Kona niet heel groot. Hyundai zegt onder meer het materiaalgebruik te hebben verbeterd. Onder meer de middentunnel heeft een andere vormgeving, een element waar Hyundai voortaan een knop voor de nieuwe elektrische handrem heeft geplaatst. Hyundai introduceert andere sfeerverlichting en voegt onder meer aluminium afwerking toe rond zaken als de speakers en de ventilatieroosters. Daarnaast wordt de spraakherkenning uitgebreid, vanaf heden kun je tegen de Kona babbelen om zaken als de stuurwielverwarming te activeren. Interessanter is het grotere infotainmentscherm met een diameter van 10,25 inch. De fysieke knoppen om door het systeem te navigeren blijven, maar verhuizen van de zijkanten van het scherm naar de onderzijde ervan. Standaard is het scherm niet, wie er niet voor bijbetaalt krijgt een DAB-radio met 8-inch display, dat één inch groter is dan dat van de vorige basisradio.

N-Line

De Kona was al in tal van uitvoeringen beschikbaar en aan het aanbod wordt een nieuwe sportief ogende versie toegevoegd: de N-Line. Deze sportief aangeklede uitvoering kenmerkt zich onder andere door zijn van grotere koelopeningen voorziene bumpers - compleet met diffuser achter - en staat op tweekleurig 18-inch lichtmetaal. In tegenstelling tot bij de reguliere uitvoeringen is het kunststof rond de wielkastranden in carrosseriekleur uitgevoerd en is er wél een gleuf tussen motorkap en grille. Daarnaast heeft de Kona N-Line twee uitlaateindstukken achter. Vanbinnen wordt het model opgeleukt met zaken als lederen of suède bekleding, rode stiksels, aluminium pedalen en diverse N-logo's. Het type laat al enigszins zien wat je van de op stapel staande échte Kona N kunt verwachten. Die overtreffende trap van de Kona-familie wordt een volwaardige sportieveling, al is nog niet helemaal zeker wat die krachtpatser gaat aandrijven.

Mild-Hybrid

Op motorisch vlak krijgt de Kona net als het gros van zijn onlangs vernieuwde broertjes en zusjes mild-hybrid techniek toebedeeld. De cross-over krijgt dan ook een nieuwe 1.0 benzinemotor waarvan de 120 pk-versie is voorzien van een 48 voltsysteem. Deze 1.0 is ook te krijgen met de nieuwe iMT-transmissie van Hyundai en Kia, een handgeschakelde zesbak die de motor van de bak ontkoppelt zodra het gaspedaal wordt losgelaten. De Kona Hybrid, met atmosferische 1.6 en een 44 pk elektromotor die energie haalt uit een 1,56 kWh accupakket, blijft behouden. Ook de elektrische Kona's Electric keren terug. Andere technische aanpassingen hebben onder meer betrekking op het onderstel. Zo moet de Kona voortaan iets comfortabeler zijn afgeveerd en is ook de stuurinrichting aangepast.

Veiligheidssystemen

Geen facelift zonder de introductie van nieuwe veiligheidssystemen en dus doet Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) zijn intrede. Dit systeem geeft een waarschuwing als de bestuurder niet adequaat reageert als de voorligger gaat rijden. Ook nieuw is Lane Following Assist (LFA) dat de Kona netjes in het midden van de rijstrook houdt. De reeds bestaande veiligheidssystemen zijn volgens de Koreanen aangescherpt. Zo signaleert Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) optioneel ook fietsers en is de Kona met automaat voortaan met Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCCA) verkrijgbaar. De Kona beschikt tevens over Rear Seat Alert (RSA), dat waarschuwt als er nog iets of iemand op de achterbank zit als de bestuurder de auto verlaat. Safe Exit Warning (SEW) moet voorkomen dat passagiers uitstappen als er bijvoorbeeld een auto aankomt.

Introductie

De Kona heeft Hyundai geen windeieren gelegd. Sinds de lancering van het model in 2017 zijn er meer dan 228.000 van verkocht. In Europa is het een van Hyundai's populairste modellen en vorig jaar was de auto in Nederland het best verkopende model van het merk.

Prijzen van de vernieuwde Kona zijn er nog niet. Wel meldt de Nederlandse importeur dat de gefacelifte Kona N-Line eind 2020 in de Nederlandse verkoop gaat. Let wel, het gaat hier om de benzineversies. De opgefriste Kona Hybrid en Kona Electric volgen in 2021.