Top 10: meest gezochte private-leaseauto’s

De aanschaf van een nieuwe auto is voor velen net even een brug te ver en dan is private leasen een interessant alternatief. Uiteraard geldt daarbij wel dat er diverse voorwaarden aan hangen en het soms financieel gezien misschien handiger is om toch in één keer de beurs te trekken. Maar goed, het is wel een stuk laagdrempeliger en met behulp van de AutoWeek Private Lease Vergelijker is het nóg makkelijker om een keuze te maken. Er werd de afgelopen maand weer volop gebruik van gemaakt en dat geeft een interessante inkijk in de meest populaire auto's.

Net als afgelopen voorjaar staat de Volvo XC40 weer met stip bovenaan. De Zweedse SUV valt behoorlijk in de smaak, maar het is niet de enige hoogpotige waar men graag eens van ziet wat het per maand moet kosten om 'm te rijden. Sterker zelfs, de hele top drie bestaat uit SUV's/cross-overs. In de hele top 10 gaat het wat dat betreft om zes auto's. De Toyota Yaris en Fiat 500 zijn twee opvallende uitzonderingen, want dat zijn twee behoorlijk compacte auto's. In het verleden waren de kleintjes bij uitstek populair, maar nu is dat dus wel anders. Vanuit het conventionele C-segment is er ook maar één vertegenwoordiger: de Ford Focus. Tijden veranderen.

Opvallende verschuivers ten opzichte van afgelopen voorjaar zijn er ook. Zo staat de Kia Stonic nog wel altijd in de top 10, maar niet langer op de tweede (!) stek. Dat was destijds juist zo opvallend. Nu de vernieuwde Stonic z'n opwachting bij de dealers maakt, zal de auto mogelijk wel weer omhoog klimmen. Verder valt op dat de Tesla Model 3 weer terug is in de top 10 en dat de Volkswagen T-Roc (eerder op plaats 9) niet meer in de top 10 staat. Sterker zelfs, die vinden we niet eens meer terug bij de 25 meest gezochte modellen. Die populariteit in onze Private Lease Vergelijker lijkt dus van zeer tijdelijke aard geweest te zijn.

Top 10 zoekopdrachten