Nieuwe Nissan Qashqai van dichtbij

De Qashqai is voor Nissan een absolute melkkoe gebleken. De cross-over is toe aan zijn derde generatie. We kunnen de nieuwe modelreeks nu beter dan ooit bekijken!

De Qashqai is een regelrechte hit. De cross-over is in Europa momenteel het best verkochte model van Nissan, gevolgd door de Micra, X-Trail en de Juke. Ook in Nederland is de Qashqai de Nissan die de meeste klanten naar de showrooms lokt. Vorig jaar gingen er 5.725 exemplaren van over de spreekwoordelijke toonbank, fors meer dan de van oudsher immer populaire Micra die met 3.205 verkochte exemplaren de Qashqai ruimschoots voor zich moet dulden. Alom wordt dan ook met belangstelling uitgekeken naar de komst van de volgende modelreeks van de Qashqai, die nu beter dan ooit in beeld is gebracht.

Nissan moet overigens ook weer niet te lang wachten met de lancering van de nieuwe Qashqai. De huidige tweede generatie werd in 2013 gepresenteerd en vervolgens drie jaar geleden gefacelift. Hoewel de auto nog altijd vrij populair is, begint de leeftijd hem in de verkooplijsten parten te spelen. De cross-over is wat plekjes gezakt en dat is terug te voeren op een heel stel jongere concurrenten. De onthulling van de Qashqai III stond voor later dit jaar gepland, al is het mogelijk dat de introductie wordt uitgesteld naar begin 2021.

Over het uiterlijk van de nieuwe derde generatie Qashqai valt nog weinig te zeggen. Wel is het aannemelijk dat Nissan de koets doorspekt met designdetails van de Juke en van de IMQ Concept, een prototype dat de Japanners vorig jaar in Genève presenteerden. De nieuwe Qashqai maakt waarschijnlijk gebruik van een doorontwikkeling van het huidige CMF-platform. Reken op de komst van een variant met een ePower-aandrijflijn, dus een elektrische versie waarbij een benzinemotor als range extender fungeert die het accupakket kan opladen. Daarnaast kun je een plug-in hybride verwachten, waarvan de aandrijflijn in samenwerking met alliantiepartner Mitsubishi is ontwikkeld. Een volledig elektrische Qashqai komt er niet, daar heeft het merk namelijk de eerder dit jaar gepresenteerde Ariya voor in het leven geroepen. De Qashqai krijgt straks andermaal gezelschap van een grotere broer, de X-Trail. De eerste foto's van die nieuwe SUV doken onlangs al online op, al ging het om de Noord-Amerikaanse uitvoering die aldaar als Rogue door het leven gaat.