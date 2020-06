Fiat opent orderboeken nieuwe 500 Hatchback

De introductie van de nieuwe Fiat 500 is er een die meerdere fases kent. Eerder al opende Fiat de orderboeken van een speciale introductieversie van de open 500C en nu is ook de dichte 500 in die uitvoering te bestellen. Voor het eerst is de hatchback ook van alle kanten te zien!

Fiat maakte eerder de komst van de La Prima bekend, een tot 500 exemplaren gelimiteerde uitvoering van de nieuwe 500 Cabrio die natuurlijk lekker in zijn spullen zit. Die in de basis €38.900 kostende 500 Cabrio La Prima is uitverkocht en krijgt nu gezelschap van zijn dichte broer: de 500 La Prima.

Fiat vraagt €35.900 voor de volledig elektrische 500 La Prima. Die heeft uiteraard geen stoffen roldak. Wél krijgt de dichte 500 van Fiat een panoramisch glazen schuifdak. De in de kleuren Ocean Green, Mineral Grey en Celestial Blue leverbare 500 La Prima beschikt verder over full-ledkoplampen en 17-inch lichtmetaal en heeft in het interieur diverse chroomkleurige inzetstukken. De stoelen zijn bekleed met imitatieleer.

De elektrische nieuwe 500 heeft een 119 pk sterke elektromotor aan boord waarmee de kleine Italiaan in 9 tellen naar een snelheid van 100 km/h schiet. Zijn topsnelheid ligt op 150 km/h. Interessanter is natuurlijk het accupakket. In de bodem van de 500E is een 42 kWh accupakket verwerkt waarmee de Fiat een WLTP-bereik van 320 kilometer haalt. Elektrische tegenspelers Honda E en Mini Cooper S E (Electric) hebben een WLTP-actieradius van respectievelijk 220 en 235 kilometer. Goed nieuws: de 500E kan snelladen. In zo'n 35 minuten is het accupakket tot zo'n 80 procent vol te laden. Natuurlijk valt de 500E ook thuis in het stopcontact of aan een optionele wallbox te prikken (7,4 kW). In dat laatste geval heb je zo'n zes uur laadtijd nodig.

Dankzij een pakket sensoren, camera's en systemen als intelligente cruisecontrol is de 500 La Prima in staat op semi-autonoom (niveau 2) zijn weg door het verkeer te vinden. Dat betekent dat de 500 zich in theorie in het midden van de rijstrook houdt en zijn snelheid aanpast aan de omstandigheden. Ook is een 360-graden camera van de partij, handig bij het parkeren. Wat de camera's zien, wordt weergegeven op een 10,25 inch groot display dat bij het UConnect 5-infotainmentsysteem hoort. Dit systeem kan onder meer overweg met Apple CarPlay en Android Auto.