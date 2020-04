Top 10: autonamen die terugkeerden

Mitsubishi Space Star

Speciaal voor de Europese markt introduceert Mitsubishi in 1998 naast de Carisma de Space Star. De stationwagen-achtige MPV doet zijn naam eer aan, want aan ruimte geen gebrek. Tot 2005 staat de in het Nederlandse Born gebouwde Space Star in de showrooms. Na een afwezigheid van acht jaar blaast Mitsubishi in 2013 echter weer nieuw leven in de Space Star. Opvallend is dat het nu om een veel kleinere hatchback gaat. Oorspronkelijk zou de auto Mirage gaan heten, maar dat stuitte op problemen met naamrechten. Daarom is er gekozen voor de naam die 15 jaar eerder zijn opwachting maakte. Ondertussen is de Space Star al twee keer gefacelift en staat de vernieuwde versie net bij de dealers.

Alfa Romeo Giulia

Toen in 2011 het doek voor de Alfa Romeo 159 viel, moesten we even wachten op zijn opvolger. Vier jaar later beleeft de Giulia zijn werelddebuut: Alfa’s tegenhanger voor de BMW 3-serie en Audi A4. 2015 is echter niet het eerste jaar dat een Alfa Romeo Giulia zijn opwachting maakt, want al sinds 1962 heeft Alfa Romeo de naam in gebruik. In juni van dat jaar ontmoeten we de door Orazio Satta Puliga ontworpen sportieve sedan. Tot 1978 produceert Alfa Romeo de Giulia in tientallen uitvoeringen, waaronder de TI Super, Spider en Sprint GT.

BMW 8-serie

Tien jaar lang staat de eerste 8-serie in de verkooplijsten van BMW. De majestueuze luxe coupé weet echter nooit de beoogde verkoopcijfers te noteren waar ze in München op hopen. Een wereldwijde recessie, de Golfoorlog en schommelende brandstofprijzen doen de BMW met een (destijds) basisprijs van €95.566 weinig goed. In mei 1999 valt het doek voor de 8-serie, tot BMWM halverwege 2018 de tweede generatie na twintig jaar afwezigheid presenteert. Ondertussen kennen we de nieuwe 8-serie als Coupé, cabriolet en vierdeurs Gran Coupé. Ook dikke M-versies zijn de revue ondertussen gepasseerd.

Ford Puma

Het kan vrijwel niemand ontgaan zijn: de Ford Puma is sinds kort terug. Dat is echter op een compleet andere manier dan je gewend bent. Bijna twee decennia na de lancering van de door Ian Callum getekende oer-Puma presenteert Ford een compleet nieuwe Puma als een compacte cross-over. Hoewel het om twee totaal andere auto's gaat, delen ze één belangrijk kenmerk: ze maken beiden gebruik van een Fiesta-platform. De compacte sportcoupé van weleer staat namelijk op dezelfde bodem als de vierde Fiesta, de nieuwe Puma deelt zijn technische basis met de huidige Fiesta. Tussen 1998 en 2002 kochten zo'n 1.600 Nederlanders een oer-Puma.

Fiat Tipo

Als opvolger van de Fiat Ritmo presenteert Fiat de eerste Tipo in 1988. De hatchback met riante binnenruimte is dan als drie- en vijfdeurs leverbaar. Vanwege de grote keuze aan modellen en uitvoeringen kent de Tipo een brede kopergroep tot 1995. Het duurt vervolgens echter twintig jaar voordat Fiat weer aan de slag gaat met de modelnaam Tipo. De naam wordt afgestoft en de Italianen presenteren een compacte middenklasser als vijfdeurs hatchback, sedan en stationwagen. Van de sedan hebben we door tegenvallende verkoopcijfers echter in ons land alweer afscheid genomen. De in Turkije gebouwde Tipo weet overigens overall maar weinig geïnteresseerden naar de Nederlandse dealers te trekken. Fiat heeft wel aangegeven door te willen gaan met de Tipo, maar dat de kans groot is dat het hierna om een cross-over gaat.

Mini Clubman

In 1969 introduceert het Britse Mini de Clubman. Deze wordt dan naast de immens populaire kleine auto geparkeerd, maar krijgt opvallend genoeg een geheel eigen neus. Deze is niet alleen veel rechthoekiger, maar ook nog eens 11 centimeter langer. Ontwerper Roy Haynes is verantwoordelijk voor deze opzienbarende lijnen. Hoewel de Clubman bestaande sportieve en luxe versies moest vervangen, bleef het grote succes een beetje uit. In 1980 zet Mini dan ook een streep door de Clubman. Zevenentwintig jaar later wordt de naam echter afgestoft en keert de Clubman terug. De langere koets krijgt opmerkelijke deuren: zowel aan de zij- als aan de achterkant. In 2015 laat de nieuwe en daarmee huidige generatie zich zien.

Suzuki Ignis

Een wereld van verschil is het als je de eerste en derde Ignis naast elkaar ziet. Suzuki introduceert de Ignis in 2001 als een echte no-nonsense autootje. Leverbaar met drie en vijf deuren met een behoorlijk ingehouden ontwerp. De vijfdeurs Ignis wordt in 2003 vervangen door een iets guitiger exemplaar, de driedeurs behoudt dezelfde koets. Nadat beide varianten in 2006 uit de showrooms verdwijnen, blijft het tot 2016 stil op Ignis-gebied. De stilte wordt dan echter abrupt verbroken door een trendy en eigenzinnige nieuwe generatie. Met alle pijlen op de Fiat 500 gericht, is de derde Ignis met afstand de spraakmakendste uit de korte geschiedenis. Het SUV'je is ondertussen licht gefacelift. Ook de Suzuki Baleno stond sinds 2016 na jaren van afwezigheid weer in de showrooms, maar is ondertussen alweer verdwenen.

Alpine A110

Frankrijk heeft een enorm rijke autohistorie. De Alpine A110 mag zich een van de échte klassiekers noemen. In 1962 geboren als opvolger van de A108 met een flinke Renault-injectie in de bips. De meeste bekendheid krijgt de Alpine door zijn deelname aan meerdere races, waaronder de Rally van Monte Carlo. De auto valt uiteindelijk geheel in Renaults handen en verdwijnt in 1977 van het toneel. Begin 2017 heeft Renault echter spectaculair nieuws: Alpine is terug! Als losstaand merk, maar binnen het Renault-concern, keert de A110 als eerstgeborene terug op de weg. Een ongekend smakelijke coupé is het resultaat.

Honda HR-V

Acht jaar moeten we het zonder Honda HR-V in de prijslijsten doen, nadat Honda in 2006 de stekker uit de eerste generatie trekt. In 1999 wordt de eerste HR-V geïntroduceerd. De compacte SUV rijdt als drie- en vijfdeurs rond en is vooral herkenbaar aan het platte ontwerp en het gigantische derde remlicht dat in de achterspoiler was verwerkt. In 2015 her-introduceert Honda de naam HR-V bij een nieuwe compacte SUV die zijn basis met de Jazz deelt. Dat model is ondertussen gefacelift.

DS

Dit wordt wellicht het meest bijzondere verhaal uit deze top tien. De iconische eerste DS kennen we natuurlijk allemaal. In twintig jaar tijd produceerde Citroën zo’n 1,3 miljoen stuks. Na 1975 blijft het echter stil rondom de DS, tot 2010. Citroën lanceert dan namelijk de DS3. Het sportieve compacte model krijgt snel gezelschap van de Citroën DS4 en DS5. Inmiddels is Citroëns premium tak uitgegroeid tot een op zichzelf staand merk. Onder de DS-noemer rijden nu modellen als de DS 3 en 7 Crossback rond. De DS 9 voegt zich binnenkort bij dit gezelschap.