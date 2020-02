Officieel: gefacelifte Suzuki Ignis

Een snelle terugblik. In 2015 liet Suzuki de IM-4 Concept zien, waarvan een jaar later in Parijs de voor de Europese markt bestemde productieversie werd getoond. Inmiddels is het model enkele jaren op de markt en acht Suzuki de tijd rijp voor een facelift. De wijzigingen zijn slechts minimaal.

Suzuki haalt de grille met de enkele horizontale lamel uit de neus en zet er een exemplaar met vier losse elementen voor terug. Een dergelijke grille zagen we eerder al op de niet voor Europa bestemde S-Presso. De Ignis is verder voorzien van een gewijzigde voorbumper, al behoort deze toe aan een specifieke uitvoering. De versie met van een skidplate voorziene voorbumper draagt in Japan de uitvoeringsnaam 'MF'. Die MF profiteert vanbinnen onder meer van een vrolijke kleurstelling. Alle varianten krijgen de nieuwe grille én een aangepaste achterbumper. Het instrumentarium krijgt een nieuwe achtergrondkleur, Suzuki past meer aluminiumkleurige details toe én herziet de stoelen. Ook nieuw: verlichting met de bekende follow-me-home-functie. Suzuki breidt de standaarduitrusting van alle Ignissen verder uit met stoelverwarming. Opvallend: in Nederland is het model immer uitgevoerd met een 1.2, al zijn alleen de handgeschakelde versies met het mild-hybrid systeem te bestellen. In Japan zijn nu alle versies, zowel voor- als vierwielaangedreven, voorzien van mild-hybrid. Schakelen gaat in Japan in alle gevallen met een CVT-transmissie.

Medio vorig jaar paste Suzuki het leveringsgamma aan. Hierbij werd elke handgeschakelde variant voortaan voorzien van Smart Hybrid-techniek, maar de automatisch schakelende versies moeten het nog altijd zonder stellen. In alle gevallen is de krachtbron een 1.2. De vanafprijs ligt momenteel nog op € 15.899. Informatie over de voor Europa en dus voor Nederland bestemde vernieuwde Ignis volgt spoedig.