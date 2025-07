Kia Sportage Plug-in Hybrid amper duurder dan Hybrid

Twijfel je tussen een hybride of plug-in hybride versie van de recent vernieuwde Kia Sportage? De prijs gaat je waarschijnlijk niet helpen om de keuze te maken. Althans, niet als je had verwacht dat daar een duidelijk verschil in zou zitten bij de twee. De Kia Sportage Plug-in Hybrid wordt namelijk op de prijslijst gezet vanaf €42.895 en dat is exact honderd euro meer dan de vanafprijs van de Hybrid.

Voor dat geld heb je 'm net als bij de Hybrid als ComfortLine. De DynamicLine is er vanaf €45.895, de DynamicPlusLine vanaf €48.395, de GT-Line vanaf €49.395 en de GT-PlusLine vanaf €52.395. Daarmee is de keuze exact hetzelfde als bij de Hybrid en ook hier zijn de prijzen precies honderd euro hoger.

De Kia Sportage Plug-in Hybrid heeft een 288 pk sterke aandrijflijn en daarmee is hij 49 pk sterker dan de Hybrid. Het volledig elektrische rijbereik meldt Kia nog niet, de vorige schopte het tot dik 70 km. Wel weten we dat hij er in tegenstelling tot de Hybrid ook met vierwielaandrijving is. Dan komt er nog wel een extra €2.400 bovenop de prijs. De Kia Sportage Plug-in Hybrid mag 1.360 kilo trekken en dat is dan wel weer wat minder dan de Hybrid (1.510 kilo). Kia verwacht de vernieuwde Sportage Plug-in Hybrid medio december in de Nederlandse showroom.