Het vermijden van de Oostenrijkse Tauern-, Katschberg- en Karawankentunnel levert per bespaarde euro de meeste vertraging op, zo blijkt. Tolwegen mijden op de route naar het Gardameer levert je bijvoorbeeld ‘slechts’ anderhalf uur extra reistijd op, maar rij je door naar Toscane, dan ben je al bijna vier uur extra onderweg. Daar zit je meestal niet op te wachten als je bijvoorbeeld de andere dag bijtijds moet inchecken in je vakantiehuis, appartement of hotel.

Een aantrekkelijke kostenbesparing is haalbaar op de route naar Bretagne. Door tolwegen te mijden ben je doorgaans een uur langer onderweg, maar je bespaart er - op een enkele reis - €37,60 mee. Ga je naar de Pyreneeën, dan levert tol vermijden je een besparing van €22 per uur vertraging op. Ter vergelijking: wie naar Karinthië in Oostenrijk of Istrië in Kroatië rijdt, bespaart per uur omrijden slechts zo’n €5. Dat komt doordat je haast niet om de combinatie van de Tauern- en de Katschbergtunnel of de Karawankentunnel heen kunt.