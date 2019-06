Dít is de nieuwe Ford Puma!

Compacte cross-overs zijn er in overvloed en Ford voegt doodleuk een tweede kleine hoogpotige toe aan dat segment, waarin het merk immers al actief is met de EcoSport. Inderdaad, de Puma vervangt de ietwat lauwwarm ontvangen EcoSport niet. Ford ziet de EcoSport als de auto voor wie een cross-over graag doorspekt ziet met stoere SUV-achtige elementen. Deze volledig nieuwe Puma moet de consument tevreden stellen die lifestyle en sportiviteit hoger op de prioriteitenlijst hebben staan.

Dat lifestyle-hoofdstuk snijden we als eerste aan, want deze Puma is duidelijk niet het meest bescheiden jongetje van de klas. Hier staat een cross-over voor wie zich graag in de kijker rijdt, maar de Puma onderscheidt zich op een bijzondere manier van zijn klassegenoten. Fords benjamin heeft onder leiding van de Nederlander Amko Leenarts, Design Director Ford Europe, namelijk een opvallend vrolijk koetswerk gekregen. Grote, blije kijkers die zich hoog op de hoeken van de neus bevinden, kenmerken samen met een grote grille het vooraanzicht. De Puma kijkt opvallend sympathiek en positief de wereld in. Uitgesproken wielkasten kenmerken de flanken en achterop zien we niet alleen een dakspoiler, maar ook achterlichten die met een beetje fantasie zelfs doen denken aan de exemplaren die Renault achter op de Clio schroeft. De daklijn loopt enigszins af om de eerder aangehaalde sportieve genen van de auto te benadrukken, en dat is niet zomaar.

De Puma staat namelijk op een verlengde én verbrede versie van het B-platform, waarvan ook de Fiesta gebruikmaakt. Inderdaad, een auto die bekend staat om zijn dynamische eigenschappen. De Puma is met 4,19 meter zo’n 14 centimeter langer dan de Fiesta. De wielbasis is met 2,59 meter zo’n 9 centimeter langer. De spoorbreedte komt met 1,56 meter overeen met die van grote broer Focus. Het platform is op diverse punten aangepast en verstevigd om zo veel mogelijk van het Fiesta-DNA in een cross-over te verwerken. Dat klinkt veelbelovend, maar natuurlijk is de Puma ook behoorlijk praktisch ingesteld.

Dat begint al bij de achterklep, die zich optioneel met een schopbeweging onder de achterbumper laat openen. Dat is in dit segment bijzonder en hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om in je kleine cross-over op massagestoelen te zitten. De stoelen zijn zelfs leverbaar met eenvoudig afneembare en dus ook wasbare stoelhoezen. Hogere ogen gooit de Puma met de ruimte die zich achter de klep bevindt. Met een inhoud van 456 liter is die namelijk werkelijk enorm. Ter vergelijking: de huidige Renault Captur slokt net geen 380 liter op en zelfs de Skoda Kamiq komt niet verder dan 400 liter. Wel zit er zo’n 80 liter van de 456 liter verstopt in een kunststof bak onder de laadvloer. Dat is fijn voor het vervoeren van zaken waar je de bekleding liever niet mee in aanraking laat komen. In de bak zit zelfs een plug die je eruit kunt trekken om water weg te laten lopen. Eenvoudig schoonmaken dus. Wie liever een gewoon reservewiel heeft, krijgt een minder diepe bagagebak.

Mild hybrid

Ford kondigde eerder dit jaar al mild hybrid-versies aan van de Fiesta en de Focus en ook deze Puma profiteert van die techniek. Op de motorenlijst komt namelijk een 1.0 EcoBoost-driecilinder te staan die samenwerkt met een starter-generator. Energie die normaal gesproken bij remmen en uitrollen verloren gaat, wordt opgeslagen in lithium-ionaccu. Die energie wordt vervolgens gebruikt tijdens bijvoorbeeld accelereren en dat drukt het verbruik.

Die 1.0 Mild Hybrid is er in twee versies, met 125 pk en met 155 pk. Beide zouden gemiddeld 5,4 l/100 km moeten verbruiken. Het systeem bepaalt zelf of het de benzinemotor ontlast door tot 50 Nm koppel ‘te vervangen’ door elektrohulp of dat het tot 20 Nm extra koppel boven op het normale koppel levert. Verder staan er ook normale EcoBoost-benzine- en EcoBlue-dieselmotoren op de lijst, waarvan er eentje een 125 pk sterke EcoBoost-driecilinder zonder mild hybrid is, Fords eerste driepitter met cilinderuitschakeling. Op de internationale motorenlijst staan verder ook een 120 pk sterke 1.5-dieselmotor en een 90 pk sterke 1.0-benzinemotor, maar deze komen waarschijnlijk niet naar Nederland. Van de komst van een EV-versie is geen sprake, terwijl auto's als de nieuwe Peugeot 2008 wél met een volledig elektrohart op de markt komen.

Ford levert de Puma straks in elk geval als luxueus aangeklede Titanium en als sportief versierde ST-Line. De Puma wordt straks net als de EcoSport gebouwd in het Roemeense Craiova en gaat aan het eind van dit jaar in de verkoop. Op prijzen en andere informatie voor de Nederlandse markt zullen we nog eventjes moeten wachten.