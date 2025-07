Als ‘Destination’ bestemming betekent, is ‘Destinator’ dan ‘bestemmer’? De nieuwe naam voor deze geheel nieuwe SUV moet volgens Mitsubishi uitnodigen om nieuwe bestemmingen te ontdekken, en het onverzettelijke uiterlijk van de Destinator wekt de indruk dat dat gerust een bestemming zonder verharde toegangswegen mag zijn. In de praktijk moet je daar toch voorzichtig mee zijn, want deze voorwielaangedreven cross-over is zeker geen terreinbeul.

Wat het wel is, is een geheel nieuw (geen directe voorganger) model voor groeimarkten, gepresenteerd in Indonesië. Met een lengte van 4,68 meter is deze auto net even korter dan ‘onze’ Outlander, al scheelt het maar 4 centimeter. De Destinator is ook smaller en hoger. Het is geen plug-inhybride, maar een benzinemodel met een 1,5-liter viercilinder turbomotor die zo’n 163 pk levert. De auto biedt volgens Mitsubishi ruim plaats aan zeven inzittenden.

Het meest interessante aan deze auto, althans voor Europeanen, is wellicht dat dit van voor tot achter een Mitsubishi-product is. Op de stiekem al wat oudere Outlander na zien we hier immers alleen maar licht aangepaste Renaults in de Mitsubishi-showroom staan, dus deze nieuwkomer geeft een leuk inkijkje in waar Mitsubishi’s designers mee bezig zijn. De Destinator ziet er absoluut stoer uit en lijkt ook op de ogenschijnlijk groter nieuwkomer die nog maar een paar dagen geleden op deze site schitterde. Dat was echter niet deze auto, dus voor die grotere Pajero-achtige wachten we nog even vol spanning af.