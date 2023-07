Aan het succes van de Tesla Model Y lijkt geen einde te komen. Van de elektrische cross-over werden wereldwijd al de meeste nieuwe exemplaren geregistreerd en nu mag de EV zich in juni de populairste auto van Europa noemen. De registratiecijfers van juni maken inzichtelijk welke nieuwe auto er over de eerste zes maanden van dit jaar aan kop gaat. Je raadt het al: ook dat is de Tesla Model Y.

De Tesla Model Y was in juni al meest de geregistreerde nieuwe personenauto van Nederland en is dat nu eveneens op Europees niveau. Dat blijkt door Dataforce verzamelde en door Automotive News gepubliceerde cijfers. Daarmee pakt de Tesla Model Y de toppositie af van de Dacia Sandero die in mei nog op de troon zat. De cijfers van juni maken die van het eerste halfjaar van dit jaar compleet. Ook in de eerste zes maanden van dit jaar is de Tesla Model Y de populairste nieuwe personenauto in Europa.

Van de Tesla Model Y zijn in de eerste zes maanden van dit jaar in Europa 125.144 exemplaren geregistreerd. De Model Y verwijst de immer populaire Dacia Sandero naar plek twee. De nuchtere Roemeen was in het eerste halfjaar goed voor 118.883 registraties en is daarmee de populairste nieuwe personenauto met verbrandingsmotor. De Volkswagen T-Roc staat met 107.249 registraties op de derde plek van het ereschavot. De Opel Corsa en Peugeot 208 liggen heel dicht bij elkaar. Opel registreerde 102.082 nieuwe Corsa's, goed voor een vierde plaats. Daarmee blijdt het merk de Peugeot 208 voor (101.151 exemplaren, plek vijf). De rest van de top 10 zorgt voor weinig verrassingen. De posities zes tot en met tien zijn voor achtereenvolgens de Renault Clio, de Toyota Yaris Cross, de Volkswagen Tiguan, de Volkswagen Golf en de Dacia Duster.

De Tesla Model 3 is door het succes van de Model Y naar plek vijftig verwezen (38.843 stuks). De Toyota Yaris valt met 78.783 registraties (plek elf) net buiten de top 10, evenals de Peugeot 2008 (78.058, plaats twaalf). De Ford Puma staat op positie vijftien, de Fiesta op 48. De Volkswagen Polo eindigt op plek twintig, ruim voor cross-overalternatief T-Cross (26e plaats). Er staat geen enkel model van een relatief nieuw Chinees merk in de top 50 over het eerste halfjaar van 2023.

Populairste nieuwe personenauto's in Europa (eerste halfjaar 2023)

Merk Model Aantal 1 Tesla Model Y 125.144 2 Dacia Sandero 118.883 3 Volkswagen T-Roc 107.249 4 Opel Corsa 102.082 5 Peugeot 208 101.151 6 Renault Clio 96.135 7 Toyota Yaris Cross 90.135 8 Volkswagen Tiguan 88.020 9 Volkswagen Golf 85.730 10 Dacia Duster 82.813

Populairste nieuwe personenauto's in Europa (juni 2023)