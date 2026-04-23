Tesla zoekt duizend extra werknemers voor Duitse fabriek

Tesla zoekt duizend extra werknemers voor zijn grote fabriek in het Duitse Grünheide in de buurt van Berlijn. Dat heeft Tesla gemeld aan persbureau dpa. Volgens Tesla is die uitbreiding van het personeelsbestand nodig om aan de stijgende Europese vraag naar de Model Y te kunnen voldoen.

Het is de enige autofabriek van Tesla in Europa. Door die uitbreiding zou het personeelsbestand van de Gigafactory in Grünheide groeien naar 11.700 mensen. Het is de bedoeling dat de uitbreiding tegen het einde van juni wordt voltooid, want Tesla wil de wekelijkse productie van de Model Y vanaf het derde kwartaal met 20 procent verhogen. De eerste wervingen zouden in mei al moeten plaatsvinden.

De megafabriek in de oostelijke deelstaat Brandenburg werd vier jaar geleden officieel geopend en is volledig gericht op de Europese markt.

Tesla-topman Elon Musk heeft plannen voor verdere uitbreiding om van de vestiging "het grootste fabriekscomplex" van Europa te maken. In het verleden hebben klimaatactivisten actie gevoerd, waarbij ook brand werd gesticht in de elektriciteitsmast waardoor de stroom van de fabriek uitviel. Zij beschuldigden Tesla van schade aan de natuur door de fabriek.

Tesla zegt ook enkele honderden extra mensen aan te willen nemen voor de productie van batterijcellen in Grünheide.