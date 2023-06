Dacia Sandero weer aan kop in Europese autoverkopen

In mei was de Dacia Sandero de meest verkochte nieuwe auto van Europa, blijkt uit cijfers van Jato. Het is de tweede maand op rij dat de Sandero de koppositie pakt. De eerdere nummer 1, de Tesla Model Y, zit de Sandero op de hielen.

Er is dit jaar bovenaan de Europese verkoopcijfers een pittige strijd gaande tussen twee auto's die in vrijwel niets op elkaar lijken: de Dacia Sandero en de Tesla Model Y. In januari stond de Sandero bovenaan, in februari en maart was het de Tesla Model Y en in april kwam de Sandero weer terug aan kop. Ook in mei was het weer de Dacia die aan het langste eind trok, zo blijkt uit nieuwe cijfers van Jato.

Er werden 21.745 Dacia's Sandero verkocht in de 28 Europese landen waar Jato de cijfers van meeneemt, waar in totaal ruim 1,12 miljoen auto's werden verkocht in mei. Opvallend is verder de groei ten opzichte van vorig jaar mei, want Dacia verkocht maar liefst 78 procent meer Sandero's dan in mei 2022. Waarschijnlijk speelt de facelift daarbij mee, evenals de uitbreiding van het gamma met de Extreme-uitvoering.

De Tesla Model Y, de best verkochte auto van Europa in het eerste kwartaal, volgde de Sandero op de voet. Van de elektrische SUV zijn er vorige maand 21.530 stuks verkocht. Op de derde plaats stond de Volkswagen T-Roc, waarvan er in mei 18.333 zijn verkocht. De Peugeot 208 blijft het goed doen en kwam op plek vier uit, gevolgd door de onlangs gefacelifte Renault Clio.

Best verkochte auto's Europa mei 2023

Model Verkoopaantal Groei t.o.v. mei '22 1. Dacia Sandero 21.745 + 78 procent 2. Tesla Model Y 21.530 - 3. Volkswagen T-Roc 18.333 + 7 procent 4. Peugeot 208 18.157 - 1 procent 5. Renault Clio 18.078 + 87 procent 6. Opel Corsa 17.405 - 4 procent 7. Toyota Yaris 15.741 + 26 procent 8. Volkswagen Golf 15.424 + 3 procent 9. Skoda Octavia 15.183 + 189 procent 10. Peugeot 2008 14.845 + 26 procent

Volkswagen was als vanouds weer het best verkochte automerk van Europa. BMW kwam vorige maand op plek twee uit en deed het aanzienlijk beter dan in april, toen het nog de vijfde stek bezette. Toyota blijft op plaats drie staan en Audi zakt van de tweede naar de vierde plaats. Renault zakt ook een plekje ten opzichte van april en komt nu uit op de vijfde plaats. Alle merken in de top 10, op Ford na, noteren een groei ten opzichte van mei vorig jaar.

Populairste automerken Europa mei 2023

Model Verkoopaantal Groei t.o.v. mei '22 1. Volkswagen 117.431 + 15 procent 2. BMW 69.621 + 29 procent 3. Toyota 68.257 + 6 procent 4. Audi 65.431 + 30 procent 5. Renault 61.930 + 30 procent 6. Peugeot 61.430 + 10 procent 7. Mercedes 61.221 + 16 procent 8. Skoda 57.805 + 38 procent 9. Kia 50.346 + 6 procent 10. Ford 48.171 - 1 procent

Elektrische groei

Eerder bleek al uit cijfers van brancheorganisatie ACEA dat er vorige maand weer aanzienlijk meer elektrische auto's zijn verkocht dan in mei 2022. De cijfers van Jato schetsen eenzelfde beeld. In mei werden er 169.091 volledig elektrische auto's verkocht, een groei van 69 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarmee waren elektrische auto's goed voor 15 procent marktaandeel in Europa. De Tesla Model Y was met ruim 21.000 stuks niet geheel verrassend de (veruit) populairste volledig elektrische auto. De Volkswagen ID4 (8.543), MG 4 (6.310), Tesla Model 3 (6.204) en Fiat 500e (6.073) maken de top vijf compleet. Een zeer goede eerste meimaand dus voor de MG 4, die vorig jaar mei nog niet leverbaar was.