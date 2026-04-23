Tesla heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zijn winst opgevoerd, nadat de elektrische autofabrikant vorig jaar nog last had van lagere verkopen en hogere kosten. De elektrische autofabrikant van topman Elon Musk boekte een nettowinst van 477 miljoen dollar, omgerekend zo'n 407,5 miljoen euro. Dat is 17 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Ook de omzet viel hoger uit dan een jaar eerder. Die steeg met 16 procent naar bijna 22,4 miljard dollar. Dat was hoger dan analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht.

Eerder deze maand maakte Tesla al bekend dat de verkopen in het eerste kwartaal licht zijn gestegen naar iets meer dan 358.000 auto's. Dat was ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De elektrische autofabrikant zag de verkopen vorig jaar door onder andere de reputatie van Musk dalen. Hij voerde als speciaal adviseur voor de Amerikaanse president Donald Trump overheidsbezuinigingen door, waar hij veel kritiek op kreeg. Ook bracht hij een handgebaar dat veel leek op de nazigroet. Verder kampte Tesla met felle concurrentie van Chinese merken zoals BYD. De autofabrikant heeft prijsverlagingen doorgevoerd om de verkopen aan te jagen.

Tesla meldt in zijn resultaten ook dat de voorbereidingen voor zijn eerste grootschalige fabriek voor de productie van de mensachtige robots, de Optimus, dit kwartaal beginnen. De robots moeten de productie van Model S en Model X in de fabriek in Californië vervangen.

Daarnaast wil het bedrijf dit jaar zijn aanwezigheid in Japan uitbreiden en in samenwerking met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk, de grootste chipfabriek ooit bouwen. Verder verwacht Tesla dat zijn robotaxi de Model Y-vloot op termijn zal vervangen.