Tesla Model Y nieuwe best verkochte auto ter wereld

Het moment is daar: een volledig elektrische auto zetelt op de wereldwijde verkooptroon. De Tesla Model Y is de nieuwe bestverkochte auto wereldwijd. De Model Y neemt het stokje over van de Toyota RAV4.

Tesla heeft het geflikt: het heeft de populairste auto van de wereld in zijn aanbod. De Tesla Model Y was in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor 267.171 verkochte exemplaren wereldwijd en pakt daarmee de koppositie. Dat meldt Reuters dat nog niet publiekelijk gedeelde cijfers van Jato in kon zien. Op plaats twee stond de Toyota Corolla, gevolgd door de Toyota Hilux. De Tesla Model Y liet de Toyota RAV4 achter zich op de vierde plek. De RAV4 was vorig jaar nog de best verkochte auto wereldwijd. Ook de vijfde plek was voor Toyota, dankzij de Camry.

Het duurt altijd even voordat alle wereldwijde verkoopcijfers verzameld zijn en daarom is er nu pas voor het eerst een betrouwbare uitspraak over het eerste kwartaal te doen. Vorige maand werd al bekend dat de Tesla Model Y in het eerste kwartaal hier in Europa de best verkochte nieuwe auto was. Jato-analist Felipe Munoz stelt tegenover Reuters dat de Tesla Model Y waarschijnlijk ook de best verkochte auto wereldwijd van heel 2023 wordt.

Overigens is het succes voor het grootste deel te danken aan de Chinese verkopen. Daar werden in Q1 94.469 Tesla's Model Y verkocht. In de Verenigde Staten waren het er 83.664 en hier in Europa 71.114. In Nederland gaat het de Tesla Model Y ook voor de wind. Vooralsnog gaat de Model Y ook hier aan kop in de verkoopcijfers, met (tot en met april) 3.949 verkochte exemplaren dit jaar.