Tesla heeft de verkoop van zijn elektrische auto's in het eerste kwartaal licht opgevoerd. Het door Elon Musk geleide bedrijf leverde iets meer dan 358.000 auto's af, ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de stijging van de Tesla-verkopen in de afgelopen drie maanden, vallen de cijfers tegen. Analisten gepeild door persbureau Bloomberg rekenden in doorsnee op 372.160 verkochte auto's.

Vorig jaar zag Tesla de verkopen met 8,6 procent inzakken. Het bedrijf had onder andere last van de reputatie van topman Musk. Hij voerde als speciaal adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump rigoureuze bezuinigingen door bij overheidsdiensten en zei onder andere hulporganisatie USAID "in de houtversnipperaar" te hebben gedaan. Ook bracht hij een handgebaar dat veel leek op de nazigroet.