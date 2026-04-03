Wel stijging in aantal verkochte Tesla's, maar minder dan verwacht

Plusje van 6%

Tesla heeft de verkoop van zijn elektrische auto's in het eerste kwartaal licht opgevoerd. Het door Elon Musk geleide bedrijf leverde iets meer dan 358.000 auto's af, ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de stijging van de Tesla-verkopen in de afgelopen drie maanden, vallen de cijfers tegen. Analisten gepeild door persbureau Bloomberg rekenden in doorsnee op 372.160 verkochte auto's.

Vorig jaar zag Tesla de verkopen met 8,6 procent inzakken. Het bedrijf had onder andere last van de reputatie van topman Musk. Hij voerde als speciaal adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump rigoureuze bezuinigingen door bij overheidsdiensten en zei onder andere hulporganisatie USAID "in de houtversnipperaar" te hebben gedaan. Ook bracht hij een handgebaar dat veel leek op de nazigroet.

Lees ook

Nieuws
Tesla Model 3 en Model Y

Tussen kaal en kaal zit bij de Tesla Model 3 en Y een verschil

Nieuws
Toyota Aygo X Hybrid

Fors minder nieuwe auto’s geregistreerd in eerste kwartaal 2026: Aygo X en Model Y op 1 en 2

Tesla Model 3 in klokje rond

Joesoef (48) rijdt al 700.000 km in zijn Tesla Model 3 met originele accu: 'Kijken hoe lang nog'

Vergelijkende test
Tesla Model Y Versus Skoda Elroq

De Skoda Elroq is goed, maar de Tesla Model Y 'Standard' is beter

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Slechts een kwart van alle leaserijders is vrouw: Tesla Model Y populairste leaseauto

