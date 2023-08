Subsidie blijft vooral naar tweedehands elektrische auto gaan

De laatste maanden valt er een interessante trend waar te nemen in de wijze waarop de SEPP-subsidiepot dit jaar wordt leeggetrokken. Het deel van het subsidiebudget dat is bedoeld om de verkoop van tweedehands elektrische auto's aan te jagen raakt namelijk aanzienlijk sneller op dan het deel dat de verkoop van nieuwe elektrische auto's moet stimuleren. Meer nog dan afgelopen maanden wordt duidelijk dat de 'subsidiepotjes' met totaal andere snelheden leegstromen.

Gebruikte elektrische auto

De totale SEPP-subsidiepot was dit jaar gevuld met €99,4 miljoen. Daarvan was €32,4 gereserveerd om de verkoop of private lease van elektrische occasions met een originele catalogusprijs (fiscale waarde) van tot €45.000 te stimuleren. Op een gebruikte elektrische auto in die categorie kun je dit jaar een tegemoetkoming van €2.000 krijgen. Van de €32,4 miljoen is inmiddels €22,33 miljoen vergeven. Dat betekent dat 69 procent van het SEPP-budget voor gebruikte elektrische auto's is vergeven. Op 20 juli - een ruime maand geleden dus - lag dat percentage nog op 55 procent. In zo'n vijf weken is de subsidiepot dus 14 procentpunten verder leeg geraakt, terwijl dat verschil tussen juni en juli 7,4 procentpunt betrof.

Inmiddels is er voor 11.165 gebruikte elektrische auto's aanschafsubsidie aangevraagd. Vijf weken geleden lag dat aantal nog op 8.950 exemplaren. Tussen de laatste keer dat we de cijfers onder de loep namen en nu is er dus voor 2.215 gebruikte EV's SEPP-subsidie aangevraagd. Er is nog €10,07 miljoen over, goed voor nog 5.035 gebruikte elektrische auto's. De subsidiepot voor gebruikte EV's lijkt steeds sneller leeg te raken. Ook in absolute aantallen zijn er nu meer subsidieaanvragen gedaan voor gebruikte dan voor nieuwe EV's, zo bewijzen de volgende cijfers.

Nieuwe elektrische auto

Aanvankelijk was dit jaar €67 miljoen beschikbaar om de verkoop of private lease van nieuwe elektrische auto's met een fiscale waarde van maximaal €45.000 te stimuleren. Op een nieuwe EV in die categorie kun je €2.000 subsidie krijgen. Van de €67 miljoen is nu €31,48 miljoen vergeven. 47 procent dus. Vorig jaar rond deze tijd lag dat percentage op 41 procent. 6 procentpunt verschil dus.

Inmiddels is er voor er voor 10.671 nieuwe elektrische auto's SEPP-subsidie aangevraagd. Vijf weken geleden lag dat aantal nog op 9.300 stuks. Tussen de laatste keer dat we de cijfers onder de loep namen en nu is er dus voor 1.371 nieuwe EV's subsidie aangevraagd. Er is nog €35,52 miljoen over (53 procent), goed voor nog 12.040 nieuwe elektrische auto's.

Nemen we de totale subsidiepot van €99,4 miljoen onder de loep, dan zien we dat daar in €53,81 miljoen van is vergeven (54 procent) en dat er nog €45.59 miljoen (45 procent) beschikbaar is. Vijf weken geleden was er nog 64 procent beschikbaar. De totale subsidiepot is nu voor het eerst dus voor meer dan de helft leeg.

Subsidie in 2024?

Komt er aan het eind van dit jaar nog een run op het SEPP-subsidiebudget? Dat kan natuurlijk altijd, maar aan het afbouwen van de subsidieregeling ligt dat waarschijnlijk niet. Ook in 2024 is er namelijk SEPP-subsidie beschikbaar. Op de aankoop van een nieuwe elektrische auto krijg je per 2024 weliswaar minder, maar met €2.550 ook weer niet zó veel minder subsidie. De aankoopsubsidie voor elektrische occasions blijft tot en met 2024 op €2.000 staan. Met ingang van 2025 is het voor zover bekend over en uit met de stimuleringsmaatregel.