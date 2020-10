Subaru Impreza ook als STI Sport

Sinds begin dit jaar levert Subaru de Impreza niet meer in Nederland en dat is toch jammer. Zeker als je bedenkt dat er in Japan nu een STI Sport-versie van die auto is. De Impreza STI Sport is overigens géén knalharde evenknie van auto's als de Subaru WRX STi, want daar mist de sportieve versie van de Impreza simpelweg de letters WRX voor.

De nieuwe Subaru Impreza STI Sport heeft geen 300 pk sterke doorgesnoven boxermotor onder de kap, maar gewoon de 154 pk sterke 2.0 die ook in de minder dik aangeklede Impreza's is te krijgen. Die 2.0 is in Nederland nooit in de Impreza beschikbaar geweest. In ons land was de Impreza namelijk altijd voorzien van de bescheiden, 114 pk sterke 1.6. Wel valt er te kiezen uit voorwielaandrijving en permanente vierwielaandrijving. Een handbak is niet beschikbaar. De Impreza STI Sport is in alle gevallen voorzien van Subaru's Lineartronic CVT-automaat.

Subaru Technica International (STI) zet de Impreza STI Sport op speciale zwarte lichtmetalen 18-inch wielen. Daarnaast profiteert de hatchback - de STI-saus is niet beschikbaar voor de Impreza G4 (sedan) - van een set sportdempers. Het interieur is aangekleed met zwart-rode-bekleding, aluminium pedalen en een met leer bekleed stuurwiel. Vanbuiten is de auto onder meer te herkennen aan zijn relatief subtiele en vooral in het zwart afgewerkte lipjes en randjes.

De vanafprijs van de Subaru Impreza STI Sport ligt in Japan op omgerekend €21.720. Dan hebben we het over de voorwielaangedreven versie. Liever vierwielaandrijving? Dan ben je in Japan minimaal €23.487 kwijt. Ter vergelijking: de Impreza 1.6 in basistrim stond in Nederland voor net geen 29 mille in de orderboeken.