Nieuwe Subaru Impreza laat zijn neus vast zien

Dat de onthulling van de nieuwe Subaru Impreza nabij is, konden we je een week geleden al vertellen. Toen stuurde het merk een teaser de wereld in waarop het silhouet van de nieuwe hatchback te zien is. Nu krijgen we daarbij ook een beeld van de voorkant van de auto, want Subaru geeft nu nog een extra plaatje vrij.

Op de foto kijken we recht in de neus van de nieuwe Impreza, die gekenmerkt wordt door een grille die qua algehele vorm lijkt op die van de CrossTrek. Ook de net niet horizontale elementen erin, die de buitenkant van de grille verbinden met het Subaru-logo, kennen we van het cross-overbroertje van de Impreza. Waar die 'balkjes' bij de CrossTrek doorlopen in de koplampen, lijkt dat bij de Impreza niet zo te zijn.

Los Angeles Auto Show

Wat nog meer opvalt aan de grille, zijn de puntige stukken plastic waarmee die is ingevuld. Ook wat dat betreft wijkt de Impreza af van de CrossTrek, daar laatstgenoemde een grille vol zeshoekige elementen kent. Verder zien we op de foto een klein stukje van de bumper, die minder dikke contrasterende delen krijgt opgeplakt dan - wederom - de CrossTrek. Dat viel ook wel te verwachten; de Impreza hoeft er niet zo 'cross' uit te zien als zijn hoger op de poten staande broer.

Benieuwd naar hoe de rest van de Impreza eruit komt te zien? Dat kunnen we je over precies een week laten zien. Dan zal het nieuwe model namelijk prijken op de Subaru-stand van de Los Angeles Auto Show.