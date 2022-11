Nieuwe Subaru Impreza: wachten op hybride

Dit is de nieuwe zesde generatie Subaru Impreza. Op diverse vlakken gaat de Impreza met de tijd mee, maar een hybride of anderszins geëlektrificeerde aandrijflijn heeft de nieuwe Subaru Impreza vooralsnog niet.

Ruim zes jaar na de introductie van de huidige Subaru Impreza is het tijd voor een nieuwe. Maak kennis met de nieuwe zesde generatie Subaru Impreza, een auto die zojuist tijdens de Los Angeles Auto Show aan de Amerikaanse consument is voorgesteld. Vooralsnog alleen als vijfdeurs hatchback - de uitgaande Impreza is er ook als sedan - en vooralsnog zonder een geëlektrificeerde aandrijflijn. Mocht de nieuwe Subaru Impreza naar Europa komen, dan verwachten we op zijn minst een e-Boxer-aandrijflijn in de auto. Die heeft Subaru immers gewoon op de planken liggen.

De nieuwe Subaru Impreza is direct als Impreza herkenbaar, al is er toch een boel anders. Voorop zien we het wat dynamischer ogende front dat in iets andere vorm onlangs op de technisch aan de Impreza gerelateerde Crosstrek/XV debuteerde. De relatief grote achterlichten van die Crosstrek/XV vinden we ook op de Impreza terug. Sterker nog, praktisch de hele koets van die met cross-elementen overladen Subaru komt overeen met die van de nieuwe Impreza. Dat is wellicht goed nieuws. De nieuwe Impreza oogt met name van opzij net even ranker dan zijn ogenschijnlijk rationeler ingestelde voorganger. Ook in het interieur zijn de overeenkomsten tussen de Impreza en de Crosstrek/XV evident. Ook in de nieuwe Impreza dus een degelijk ogend dashboard met centraal in een groot 11,6-inch verticaal georiënteerd infotainmentscherm.

Subaru zegt dat de nieuwe Impreza 10 procent stijver is dan zijn voorganger. Maar er verandert meer. De Subaru Impreza - natuurlijk weer met vierwielaandrijving - beschikt voortaan over Active Torque Vectoring en wordt in de Verenigde Staten - de grootste markt voor Subaru - geleverd met een 147 pk en 197 Nm sterke 2.0 viercilinder boxermotor. Voor meer pit heeft Subaru een 2.5 boxermotor op de menukaart staan die het tot 185 pk en ruim 240 Nm schopt. Beide machines zijn gekoppeld aan een Lineartronic CVT-transmissie. Ga je voor de sportievere versie, dan kun je middels schakelflippers je weg door acht virtuele versnellingen klikken. De nieuwe Impreza profiteert van de stuurinrichting van de nieuwe WRX en moet ook nog eens lichter zijn dan het model dat hij vervangt.

Wat veiligheidssystemen hoeft ook de nieuwe Impreza zich absoluut nergens voor te schamen. Subaru geeft elke Impreza namelijk standaard het EyeSight Driver Assist Technology-pakket dat is volgestopt met passieve en actieve veiligheidssystemen. Van dodehoekdetectie tot een rijbaanasisstent, een uitgebreide set camera's rondom en Rear-Cross Traffic Assist.

Zoals gezegd hebben we het hier puur over de voor de Amerikaanse markt bestemde versie van de Subaru Impreza. Over komst naar Nederland is op moment van schrijven nog niets bekend.