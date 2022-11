Nieuwe Subaru Impreza klaar voor onthulling

Subaru onthult over twee weken zijn nieuwe Impreza, dus slingert het nu alvast een duister plaatje de wereld in. Daarop is te zien dat er in ieder geval weer een hatchback van komt, die naar alle waarschijnlijkheid ook in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

De Subaru Impreza is alweer toe aan zijn zesde generatie en die wordt over twee weken onthuld op de Los Angeles Auto Show. De Verenigde Staten vormen dan ook veruit de belangrijkste afzetmarkt voor het merk. Voor de Impreza geldt dat alle vijf voorgaande generaties ook in Nederland beschikbaar waren. Deze zesde verwachten we - ondanks de behoorlijk lage verkoopcijfers van het merk - ook hier te kunnen verwelkomen.

Verwacht designelementen zoals de aanstaande CrossTrek die ook heeft, dus scherp getekende koplampen en achterlichtunits met uitlopers aan de binnenkant. De Subaru XV, voorganger van de CrossTrek, kende immers ook de nodige gelijkenissen met de vorige Impreza. We zeggen vorige en niet huidige, want de Impreza van de vijfde generatie verdween even geleden al stilletjes uit de prijslijsten. Hij kwam hier op de markt in 2017 en kreeg in 2019 een facelift, maar die kreeg het blijkbaar niet voor elkaar om de auto hier tot en met 2022 relevant te houden. De laatste werd verkocht in 2020 en bracht het totaal van in Nederland verkochte Impreza's van de vijfde generatie op 57 stuks.

Naar verwachting komt de Subaru Impreza van de zesde generatie - net als de CrossTrek - volgend jaar op de markt in de Verenigde Staten in zowel sedan- als hatchbackvorm. In Europa verwachten we alleen de hatchback te kunnen verwelkomen, die waarschijnlijk een latere introductie beleeft dan die voor de Amerikaanse markt. Over twee weken weten we meer.