Subaru Impreza (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Denk je aan een goedkope Subaru Impreza op leeftijd, dan denk je al snel aan een van voren tot achteren in WRC-outfit gehesen auto met een bewogen leven achter de rug. Deze Impreza is van een heel ander slag.

Er staan nog redelijk wat Subaru's Impreza van de eerste generatie in ons occasionaanbod, maar het gros ervan is sportief en duur. Er zijn maar weinig auto's waarbij er zo'n enorm prijsverschil zit tussen de gewilde versies en de huis-tuin-en-keuken-uitvoeringen. Voor een leuke Impreza 2.0 GT AWD Turbo ben je al snel zo'n €15.000 kwijt, maar de Impreza die je hier ziet hoeft slechts een tiende daarvan op te leveren. Je krijgt dan ook een Impreza die heel ver verwijderd is van zijn rally-broertjes.

Bescheidener dan dit kan een Impreza namelijk ongeveer niet zijn. We hebben hier van doen met een 1.6 GL, dus gewoon met een maar 90 pk sterke atmosferische boxermotor, die bovendien aan een viertraps automaat is geknoopt. Een Impreza die daarom nooit ten prooi is gevallen aan snelle jongens die Colin McRae na wilden doen. Dat maakt 'm eigenlijk juist weer heel leuk. Gewoon wieldopjes in plaats van goudkleurig lichtmetaal, geen luchthappers, geen dikke spoilers, geen schroefset, gewoon een trouwe Impreza die het altijd kalm aan heeft gedaan.

Met rustig aan bedoelen we ook écht rustig aan. Met deze Impreza mag je een dikke 14 seconden uittrekken voordat je vanuit stilstand op 100 km/h zit en de topsnelheid is met 165 km/h ook behoorlijk bescheiden. Kennelijk beviel het de vorige eigenaar wel, want die hield de Impreza van mei 2001 tot vorige maand in bezit. Er is vorige week door de aanbieder een nieuwe apk op de auto geregeld en daarbij zijn geen aandachtspunten meer genoteerd, dus waarschijnlijk is de Impreza al aardig klaargemaakt voor een nieuw trouw baasje.

Toch zijn er wel wat aandachtpuntjes die we zo op het oog zien. Rechtsvoor lijkt de Impreza (roest)schade gehad te hebben en dat is niet helemaal vlekkeloos weggewerkt. Ook hangt de achterbumper er niet helemaal strak onder en lijken er hier en daar wat schaafjes op te zitten. Maar ach, we hebben het hier over een 28 jaar oude auto met bijna 2 ton op de teller, die bovendien slechts €1.450 moet opleveren. Het is zoals gezegd niet de Impreza die de meesten willen, maar misschien heb jij hier wel een ontzettend zwak voor?