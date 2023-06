Subaru Impreza (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Al een paar keer hebben we een tweedehands Subaru Impreza onder de aandacht gebracht in Liefhebber Gezocht, maar dat waren allebei sedans. Nu is het eens tijd voor een Plus, de opvallende stationwagonversie. Dit exemplaar kost de hoofdprijs niet, terwijl hij op papier best interessant is.

Eind vorig jaar stonden we even stil bij een heel 'vroege' Impreza sedan uit 1994 en een jaar eerder stonden de spotlights gericht op een heerlijke GT Turbo 555 uit 1998. Auto's die allebei op een heel eigen manier leuk waren. De eerste vanwege zijn bescheidenheid en omdat hij nog het oer-neusje had, de tweede omdat het een lekker potente versie was. Deze Impreza Plus uit 1995 hangt daar een beetje tussenin. Hij is niet per se bescheiden uitgevoerd, maar oogt ook weer niet uitgesproken sportief. Gewoon een charmante karakterbak met wat meer ruimte dan die andere Impreza's.

De Subaru Impreza Plus was een opmerkelijke verschijning, met zijn relatief korte kontje. Geen stationwagon zoals je die op iedere straathoek zag, maar meer een soort uit de kluiten gewassen hatchback. Dat paste wel goed bij het model, want de Impreza wilde van alles zijn behalve een dertien-in-een-dozijn gezinsauto. Met zijn dakspoiler, spatlappen en lichtmetalen wielen knipoogt ook dit exemplaar enigszins naar zijn broers die destijds furore maakten in de rallysport. Het geeft 'm lekker wat 'smoel'. Opvallend is dat er op het dashboard niet een sportief maar juist deftig tintje te vinden is, met de 'houten' afwerking. Jazeker, deze Impreza wekt allerlei verschillende emoties op.

Reken maar dat-ie ook de nodige emoties teweegbrengt als je 'm start. Dan roep je immers een heerlijke 2.0 viercilinder boxermotor tot leven, die met een fijne roffel zijn werk doet en er met zijn 116 pk een lekker vlotte auto van maakt. Dat wil zeggen, als het inderdaad de 2.0 is die in de neus van deze Impreza ligt. Volgens de advertentietitel wel, al staan er bij de specificaties dan weer cijfers die bij de 1.8 passen. Het verschil? 0 naar 100 km/h in 10 of in 11,8 seconden. Allebei ruimschoots voldoende, maar we hopen toch stiekem dat het 't eerste is.

Helaas kunnen we het niet controleren op basis van het kenteken, want dat is niet bekend. De aanbieder meldt dat hij slechts één eigenaar heeft gehad, volgens de teller heeft-ie pas 116.000 km gereden en er zouden boekjes bij zitten om het een en ander te bevestigen, dus we snappen niet helemaal waarom het kenteken dan geheimgehouden wordt en er ook geen foto's van boekjes bij zitten. Dat is toch even het controleren waard, mocht je naar Borne willen om de auto te bekijken. Voor €2.999 kan het, mits het allemaal klopt, wel een leuke deal zijn.