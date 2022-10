Stelling: 'Altijd maximumsnelheid van 100 km/h is prima'

Op de Duitse autobahn mag je het gaspedaal zo diep intrappen als je autohartje begeert, maar in Nederland zijn we aan andere snelheidslimieten gebonden. Op diverse trajecten mag je 's avonds en 's nachts nog 130 km/h rijden. Maar, is het niet gewoon ook prima om die maximumsnelheid naar 100 km/h te verlagen? Hoog tijd voor de volgende stelling: 'Altijd een maximumsnelheid van 100 km/h is prima.'

In maart 2020 ging de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen overdag naar 100 km/h. Dat betekent echter niet dat je nergens in Nederland sneller mag rijden dan 100 km/h. Op diverse trajecten waar je voor 2020 overdag 130 km/h mocht rijden, mag dit tussen 19 en 6 uur nog wel. In Den Haag gaan er stemmen op ook in de avond en 's nachts op alle snelwegen een maximumsnelheid van 100 km/h te hanteren. Is 100 km/h rijden niet gewoon prima?

Wie 100 km/h rijdt, rijdt nou eenmaal zuiniger dan wie 130 km/h rijdt. Brandstof is al duur genoeg. Daar komt bij dat een lager verbruik hand in hand gaat met een lagere uitstoot en daar is iedereen bij gebaat, zou je denken. Ben je het daarmee eens, of vind je dat de overheid zich niet zo betuttelend moet gedragen? Er zijn tal van redenen te voor of tegen het verlagen van de maximumsnelheid te zijn. Misschien ben je wel van mening dat er naar Duits model helemaal geen maximumsnelheid zou moeten gelden op delen van het Nederlandse snelwegennet, of misschien vind je wel dat we allemaal maximaal 80 km/h zouden moeten mogen rijden.

Je merkt het al, we zijn heel benieuwd naar jouw mening! Tijd voor een stemronde waarbij we de volgende stelling poneren:

'Altijd een maximumsnelheid van 100 km/h is prima.'

Kun je je daarin vinden? Waarom wel, of waarom juist niet?

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet te veel uit de tent te laten lokken.