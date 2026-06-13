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ontwerpvoorstel voor Volvo 300-serie van Gandini
 
Achtergrond

Dit was de Volvo 343 geworden als het aan topontwerper Gandini had gelegen

Vier ontwerpers

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Het is weekend, dus gooien we maar weer eens een artikel over de Volvo 300-serie online. Het is immers het vijftigjarig jubileum van de Nederlandse Volvo, en we pluggen zo richting Vaderdag natuurlijk ook graag het boek dat onze medewerker Maurice Fransen geschreven heeft over de komst van de Volvo 343. In dit artikel lees je over de geboorte van de Volvo 343. Er was constante twijfel in aanloop naar de Daf 77, want zo was de auto aanvankelijk bedoeld.

De ontwikkeling van de 343 (codenaam P900) begint in het voorjaar van 1970. Op dat moment is nog geen sprake van een samenwerking met Volvo, al heeft DAF wel besloten dat het een partner moet vinden die mee wil investeren om de auto in productie te brengen. Die zoektocht begint in het voorjaar van 1971. Op dat moment komt Volvo in beeld, maar de gesprekken ketsen af. Vervolgens overlegt DAF intensief met BMW, maar ook die gesprekken lopen op niets uit.

DAF denkt eerst aan sedan en stationwagon

Begin 1971 begint DAF met de ontwerpfase. Er doen vier ontwerpers mee: John de Vries en Peter Provoost van DAF, Giovanni Michelotti, die al jaren betrokken is bij de vormgeving van de Dafs en Marcello Gandini, hoofdontwerper bij Stile Bertone. In eerste instantie denkt DAF voor de P900 aan een traditionele sedanvorm en eventueel een stationwagon. Onder invloed van de gesprekken met Volvo en BMW verandert die visie: de nieuwe, grote Daf moet een combi-coupé worden; een handige combinatiewagen in de stijl van de BMW 2002 Touring uit 1971.

ontwerpvoorstel voor Volvo 300-serie van Gandini
Hierboven zie je het (niet gekozen) voorstel van Marcello Gandini van Bertone. Het stamt uit de lente van 1971. Let eens op de vorm van het achterpaneel en de achterlichten: dat is een exacte kopie van de Lamborghini Countach die Gandini in dezelfde periode ontwerpt.

Constante twijfel

Het ‘winnende’ ontwerp voor project P900 is dat van DAF-ontwerper John de Vries. Na de keuze voor het ontwerp van De Vries begint het hele vormgevingsproces in feite opnieuw. De DAF-directie is in constante twijfel over de te kiezen richting. Naast het originele ontwerp moet er een kortere variant komen en na de presentatie daarvan willen de hoge heren een combinatie van die twee modellen.
ontwerpvoorstel Volvo 300-serie

Onder druk van Volvo, waarmee de gesprekken inmiddels weer op gang zijn gekomen, kiest DAF begin 1973 voor het definitieve ontwerp met het opvallende, geknikte kontje. Het witte prototype is de auto zoals DAF die in 1973 in gedachten had. Het prototype oogt wat slanker dan de uiteindelijke 343: de bumpers zijn mooier in de lijn opgenomen en de motorkap en grille hebben een verfijnder profiel.

Hoge achterkant ontstaan in de windtunnel

De hoge achterkant van de 343 ontstaat in de windtunnel. DAF-ingenieur Frans Christophe komt uit de luchtvaart en heeft veel verstand van aerodynamica. Tijdens windtunneltests ontdekt hij dat het oorspronkelijke model met een schuine achterkant geen optimale vorm heeft. Hij past het model ter plekke aan en zo ontstaat de kenmerkende geknikte achterkant. Op de foto hieronder zie je het exacte moment waarop dit gebeurt, in de windtunnel in Stuttgart, begin mei 1972.

ontwerpvoorstel Volvo 300-serie

 Eerdere artikelen over de komst van de Volvo 300-serie, die als 343 op de markt kwam, en later een vijfdeursvariant kreeg (345), in de jaren 80 340 werd genoemd en ook nog als 360 op de markt kwam: 

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Er was een hele heftige versie gepland met zescilinder: de 363 CS

De Volvo 343 werd ondanks een stroeve start een succesnummer

En zoals we al schreven bovenaan dit artikel: reed je vader ooit een Volvo uit de 300-serie, dan is dit een leuk vaderdagcadeau. 

Volvo 343 DL

De Volvo 343 bij de lancering.

Laatst Volvo 340 in 1991

De laatste Volvo 340 die in Born van de band liep, met op de zijkant het aantal geproduceerde exemplaren van de 300-serie.

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