Het is weekend, dus gooien we maar weer eens een artikel over de Volvo 300-serie online. Het is immers het vijftigjarig jubileum van de Nederlandse Volvo, en we pluggen zo richting Vaderdag natuurlijk ook graag het boek dat onze medewerker Maurice Fransen geschreven heeft over de komst van de Volvo 343. In dit artikel lees je over de geboorte van de Volvo 343. Er was constante twijfel in aanloop naar de Daf 77, want zo was de auto aanvankelijk bedoeld.
DAF denkt eerst aan sedan en stationwagon
Begin 1971 begint DAF met de ontwerpfase. Er doen vier ontwerpers mee: John de Vries en Peter Provoost van DAF, Giovanni Michelotti, die al jaren betrokken is bij de vormgeving van de Dafs en Marcello Gandini, hoofdontwerper bij Stile Bertone. In eerste instantie denkt DAF voor de P900 aan een traditionele sedanvorm en eventueel een stationwagon. Onder invloed van de gesprekken met Volvo en BMW verandert die visie: de nieuwe, grote Daf moet een combi-coupé worden; een handige combinatiewagen in de stijl van de BMW 2002 Touring uit 1971.
Constante twijfel
Onder druk van Volvo, waarmee de gesprekken inmiddels weer op gang zijn gekomen, kiest DAF begin 1973 voor het definitieve ontwerp met het opvallende, geknikte kontje. Het witte prototype is de auto zoals DAF die in 1973 in gedachten had. Het prototype oogt wat slanker dan de uiteindelijke 343: de bumpers zijn mooier in de lijn opgenomen en de motorkap en grille hebben een verfijnder profiel.
Hoge achterkant ontstaan in de windtunnel
De hoge achterkant van de 343 ontstaat in de windtunnel. DAF-ingenieur Frans Christophe komt uit de luchtvaart en heeft veel verstand van aerodynamica. Tijdens windtunneltests ontdekt hij dat het oorspronkelijke model met een schuine achterkant geen optimale vorm heeft. Hij past het model ter plekke aan en zo ontstaat de kenmerkende geknikte achterkant. Op de foto hieronder zie je het exacte moment waarop dit gebeurt, in de windtunnel in Stuttgart, begin mei 1972.
Dit was het topjaar van de Volvo 340
Er was een hele heftige versie gepland met zescilinder: de 363 CS
De Volvo 343 werd ondanks een stroeve start een succesnummer
En zoals we al schreven bovenaan dit artikel: reed je vader ooit een Volvo uit de 300-serie, dan is dit een leuk vaderdagcadeau.