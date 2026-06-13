Onder druk van Volvo, waarmee de gesprekken inmiddels weer op gang zijn gekomen, kiest DAF begin 1973 voor het definitieve ontwerp met het opvallende, geknikte kontje. Het witte prototype is de auto zoals DAF die in 1973 in gedachten had. Het prototype oogt wat slanker dan de uiteindelijke 343: de bumpers zijn mooier in de lijn opgenomen en de motorkap en grille hebben een verfijnder profiel.

Hoge achterkant ontstaan in de windtunnel

De hoge achterkant van de 343 ontstaat in de windtunnel. DAF-ingenieur Frans Christophe komt uit de luchtvaart en heeft veel verstand van aerodynamica. Tijdens windtunneltests ontdekt hij dat het oorspronkelijke model met een schuine achterkant geen optimale vorm heeft. Hij past het model ter plekke aan en zo ontstaat de kenmerkende geknikte achterkant. Op de foto hieronder zie je het exacte moment waarop dit gebeurt, in de windtunnel in Stuttgart, begin mei 1972.