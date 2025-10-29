Stellantis gaat samen met Uber de Robotaxi van Tesla te lijf

Is de volledig autonome auto niets dan een droom van enkele jaren geleden? Niet als het aan Stellantis ligt. Het gaat een samenwerking aan met drie grote partijen met als doel de volledig autonome robotaxi een stap dichterbij te brengen.

Stellantis heeft in Uber, Nvidia en het Taiwanese Foxconn partners gevonden voor een nieuw groot project. De vier grote bedrijven gaan samen aan de slag met de ontwikkeling van voertuigen die op niveau vier autonoom kunnen rijden. Voor wie het vergeten is: in een auto die dat kan hoeft geen bestuurder te zitten om de boel in de gaten te houden. De te ontwikkelen voertuigen moeten ingezet worden als robotaxi-dienst. Als het aan Stellantis ligt, bestel je straks een Uber om vervolgens in een taxi zonder bestuurder te stappen.

De vier bedrijven hebben straks allemaal een flinke taak. Stellantis gaat naar eigen zeggen op basis van zijn huidige bedrijfswagens geschikte taxivoertuigen ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Ook gaat het op het STLA Small-platform voertuigen ontwikkelen die een rol in te robotaxiwereld krijgen. Deze voertuigen krijgen stuk voor stuk Nvidia Drive AV-software van Nvidia. Foxconn is opgetrommeld om er samen met Stellantis voor te zorgen dat de voertuigen en de software goed samensmelten tot iets bruikbaars. Uber gaat - je verwacht het niet - de taxidienst verzorgen en gaat dus de autonome Stellantis-voertuigen met Nvidia-software aanbieden.

De plannen zijn al heel concreet. Uber is voornemens om met maar liefst 5.000 autonome voertuigen te gaan testen in 'verschillende steden' in de Verenigde Staten. In 2028 moeten de eerste voertuigen al worden gebouwd. Vervolgens willen de bedrijven rap opschalen. Stellantis-topman Antonio Filosa ziet het al helemaal voor zich. "Autonome mobiliteit opent de deur naar nieuwe, betaalbare vervoersmogelijkheden voor klanten. We hebben AV-ready platforms ontwikkeld om aan de groeiende vraag te voldoen. Door samen te werken met marktleiders in AI, elektronica en mobiliteitsdiensten streven we naar een schaalbare oplossing die slimmere, veiligere en efficiëntere mobiliteit voor iedereen biedt", aldus de topman.