Steeds meer publieke laadpalen en vaker op loopafstand
1.600 per maand erbij
Er komen steeds meer publieke palen om elektrische auto's op te laden, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Per maand komen er 1.600 laadpalen bij, waardoor er voor veel automobilisten een paal op loopafstand komt te staan.
De landelijke dekkingsgraad voor publieke laadpunten ligt nu op 83 procent, meldt de Rijksoverheid. De dekkingsgraad wil zeggen dat er in elke buurt een laadpunt op loopafstand beschikbaar moet zijn, met uitzondering van het landelijk gebied. Het doel is dat Nederland in 2030 een volledig dekkend laadnetwerk heeft.
Volgens de Rijksoverheid komt er binnenkort ook meer transparantie over de tarieven van elektrisch rijden en laden. Nu is het voor veel consumenten nog onduidelijk wat bijvoorbeeld de laadprijzen zijn. Dat bleek in 2023 ook uit onderzoek van de Consumentenbond. Maar 'in de nabije toekomst' kan iedereen vóór elke laadsessie bij de paal zien hoeveel zo'n sessie kost. Ook staat daarbij vermeld hoe de prijs tot stand is gekomen.
Verder is het de bedoeling dat bestuurders van elektrische vrachtwagens in de toekomst hun voertuig altijd langs de snelweg kunnen opladen. Om dat mogelijk te maken investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 65,5 miljoen euro in de aanleg van stroomaansluitingen.