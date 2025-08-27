Steeds meer publieke laadpalen en vaker op loopafstand

Volgens de Rijksoverheid komt er binnenkort ook meer transparantie over de tarieven van elektrisch rijden en laden. Nu is het voor veel consumenten nog onduidelijk wat bijvoorbeeld de laadprijzen zijn. Dat bleek in 2023 ook uit onderzoek van de Consumentenbond. Maar 'in de nabije toekomst' kan iedereen vóór elke laadsessie bij de paal zien hoeveel zo'n sessie kost. Ook staat daarbij vermeld hoe de prijs tot stand is gekomen.