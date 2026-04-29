Vernieuwde Skoda Enyaq: dit zijn de prijzen

Net als de Skoda Elroq werden de Enyaq en Enyaq Coupé onlangs verbeterd. De 60-aandrijflijn is daarbij herzien. De 59 kWh NMC-accu maakt plaats voor een 58 kWh LFP-accu, terwijl de 204 pk sterke elektromotor plaatsmaakt voor een 190 pk sterk exemplaar. De Skoda Enyaq met deze vernieuwde hardware heeft een rijbereik van tot 453 kilometer, terwijl de Enyaq Coupé het met deze LFP-accu tot een actieradius van 462 kilometer schopt. De vernieuwde Skoda Enyaq 60 is er vanaf €42.990, de Enyaq Coupé 60 vanaf €44.990.

Natuurlijk is de Skoda Enyaq er ook weer als 85 met 77-kWh accu en 286 pk en als Enyaq RS 85X met dezelfde accu, maar met twee samen 340 pk sterke elektromotoren. Net als de Elroq profiteert ook de Enyaq van een reeks aanpassingen. V2L is voortaan standaard, het infotainmentsysteem is vernieuwd en de SUV heeft voortaan een kleine bagageruimte onder de voorklep.

Prijzen Skoda Enyaq en Enyaq Coupé - april 2026