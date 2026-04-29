Vernieuwde Skoda Enyaq: dit zijn de prijzen

Niet alleen de Elroq krijgt een LFP-accu, ook de grotere Skoda Enyaq en Enyaq Coupé zijn van zo'n goedkopere batterij voorzien. AutoWeek heeft de prijzen van de vernieuwde Skoda Enyaq.
Net als de Skoda Elroq werden de Enyaq en Enyaq Coupé onlangs verbeterd. De 60-aandrijflijn is daarbij herzien. De 59 kWh NMC-accu maakt plaats voor een 58 kWh LFP-accu, terwijl de 204 pk sterke elektromotor plaatsmaakt voor een 190 pk sterk exemplaar. De Skoda Enyaq met deze vernieuwde hardware heeft een rijbereik van tot 453 kilometer, terwijl de Enyaq Coupé het met deze LFP-accu tot een actieradius van 462 kilometer schopt. De vernieuwde Skoda Enyaq 60 is er vanaf €42.990, de Enyaq Coupé 60 vanaf €44.990.
Natuurlijk is de Skoda Enyaq er ook weer als 85 met 77-kWh accu en 286 pk en als Enyaq RS 85X met dezelfde accu, maar met twee samen 340 pk sterke elektromotoren. Net als de Elroq profiteert ook de Enyaq van een reeks aanpassingen. V2L is voortaan standaard, het infotainmentsysteem is vernieuwd en de SUV heeft voortaan een kleine bagageruimte onder de voorklep.
Prijzen Skoda Enyaq en Enyaq Coupé - april 2026
|Accu
|Vermogen
|Actieradius
|Uitvoering
|Vanafprijs
|Enyaq 60
|58 kWh
|190 pk
|453 kilometer
|Selection
|€42.990
|Enyaq 60
|58 kWh
|190 pk
|453 kilometer
|Business Edition
|€46.490
|Enyaq 60
|58 kWh
|190 pk
|451 kilometer
|Sportline
|€48.490
|Enyaq 85
|77 kWh
|286 pk
|580 kilometer
|Selection
|€46.490
|Enyaq 85
|77 kWh
|286 pk
|580 kilometer
|Business Edition
|€49.990
|Enyaq 85
|77 kWh
|286 pk
|577 kilometer
|Sportline
|€51.990
|Enyaq RS (85)
|77 kWh
|340 pk
|568 kilometer
|RS
|€53.990
|Enyaq Coupé 60
|58 kWh
|190 pk
|462 kilometer
|Selection
|€44.990
|Enyaq Coupé 60
|58 kWh
|190 pk
|460 kilometer
|Business Edition
|€48.490
|Enyaq Coupé 60
|58 kWh
|190 pk
|453 kilometer
|Sportline
|€50.490
|Enyaq Coupé 85
|77 kWh
|286 pk
|591 kilometer
|Selection
|€48.490
|Enyaq Coupé 85
|77 kWh
|286 pk
|589 kilometer
|Business Edition
|€51.990
|Enyaq Coupé 85
|77 kWh
|286 pk
|579 kilometer
|Sportline
|€53.990
|Enyaq Coupé RS (85)
|77 kWh
|340 pk
|575 kilometer
|RS
|€55,990