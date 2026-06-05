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Skoda Enyaq Elroq Tour Edition
 
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Skoda Elroq en Enyaq in de aanbieding als Tour Edition

Lekker touren

Jan Lemkes
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Zeg je Tour de France, dan zeg je Skoda. Dat maakt het merk vast interessanter voor liefhebbers van die wereldberoemde wielerwedstrijd, maar voor voordeel zijn wij Nederlanders allemaal te porren.

Skoda is al jaren onlosmakelijk verbonden met de wielersport, dus die relatie bevalt alle betrokkenen kennelijk prima. Voor de Skoda-klant biedt de samenwerking met de Tour de France nu ook weer eens voordeel, want Skoda komt met speciale Tour Editions van de Elroq en de Enyaq. Bij de Elroq lijkt die grotendeels identiek aan de Business Edition, al krijg je er gratis een metallic-lakkleur bij en is de Tour Edition met €38.490 ook goedkoper dan de Business (vanaf €39.990).

Voor dit geld krijg je trouwens een Elroq 60 met 448 kilometer actieradius. De Elroq Tour Edition is er ook als 80, heeft dan 576 kilometer bereik en kost in die vorm €42.990. Dat maakt hem tot de goedkoopste versie met de grote 85-accu. De 60 kan dat niet claimen, want die is er ook als kalere Selection van €37.990.

Skoda Superb in de Tour de France

Skoda is al jaren verbonden aan de Tour de France en andere wielerevenementen. 

Bij de grotere Enyaq baseert Skoda de Tour Edition op de sportieve Sportline-versie. Bovendien is de Tour Edition hier altijd een 85 met 576 kilometer bereik. Hij kost hier €49.990, aanzienlijk minder dan de €51.990 die een 85 Sportline normaal kost. Bovendien krijg je ook hier wat extra’s, zoals de verlichte band tussen de dagrijlichten en metallic lak.

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Skoda Elroq Skoda Enyaq Elektrische Auto
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