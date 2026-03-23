Populaire Skoda Elroq en Enyaq vernieuwd en krijgen goedkopere LFP-accu's

Nu met frunk!

73
Skoda Elroq en Enyaq
Skoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en EnyaqSkoda Elroq en Enyaq
Lars Krijgsman
73

De Skoda Elroq en de Skoda Enyaq zijn vernieuwd. De instapversies krijgen nieuwe en goedkopere accu's. Maar daarbij blijft het niet.

Eerder dan de Volkswagens en Skoda's waar de Ford Explorer en Capri hun platform en dus techniek mee delen, kreeg het Ford-duo varianten met LFP-accu's. Nu maken ook de populaire Skoda's Elroq en Enyaq kennis met deze goedkopere accu's. Zowel de Elroq 60 als de Enyaq 60 verruilt zijn NMC-accu voor een LFP-exemplaar.

De 204 pk sterke Skoda Elroq 60 en Enyaq 60 hadden een 59-kWh (netto) NMC-accu. Vanaf nu krijgen die versies een LFP-accu met een netto-capaciteit van 58 kWh. Wat de komst van de nieuwe accu voor de 170 pk sterke Elroq 50 met 52 kWh (netto) accu betekent, is nog niet helder. Bij de Ford Capri en Explorer werd de 170 pk sterke instapper onlangs vervangen door een 190 pk sterke versie met de nieuwe LFP-accu. De actieradius van de vernieuwde Elroq 60 en Enyaq 60 is nog niet bekend. Snelladen kan met 105 kW. De andere varianten (85 en RS) behouden hun 77-kWh accu.

Verder is de interface van het infotainmentsysteem vernieuwd. Daarnaast kun je het tweetal voortaan met je smartphone ontgrendelen en hebben de SUV's nu standaard vehicle-to-load (V2L) dat het mogelijk maakt om elektrische apparaten op te laden. In de bagageruimte tref je in het vervolg een 230V-aansluiting. One-pedal driving is herzien en biedt in B-stand nu de keuze uit twee niveaus van regeneratief remmen. Het is met one-pedal driving voortaan mogelijk volledig tot stilstand te komen.

Skoda Elroq en Enyaq

De Skoda Elroq en Enyaq hebben voortaan een frunk!

De Elroq en Enyaq hebben nu ook een kleine bagageruimte onder de voorklep; een zogenoemde frunk. Die is 21 liter groot. De voorklep is daarbij voorzien van gasveren.

Prijzen en uitgebreide specificaties voor de Nederlandse markt volgen spoedig.

