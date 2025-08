Skoda Enyaq nu al in prijs verlaagd

Een dik halfjaar geleden konden we je de prijzen van de gefacelifte Skoda Enyaq en Enyaq Coupé melden. Sindsdien is het op de komst van de RS-versies (en diens prijzen) na stil gebleven op prijzengebied bij de Enyaq. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd. Momenteel geldt er 'Tourvoordeel' op de Enyaq en ook op de prijslijst die per 1 september geldt zien we lagere prijzen dan voorheen. Dat wil zeggen: de Business Edition en Sportline zijn goedkoper dan eerder.

Ga je voor de Skoda Enyaq 60, met het 59 kWh grote accupakket en 204 pk sterke elektromotor, dan ben je bij beide uitvoeringen €1.500 minder kwijt dan begin dit jaar. Kies je de Enyaq 85, met 77 kWh-accupakket en 286 pk vermogen, dan is het verschil wat groter: €2.500. De prijsverlagingen zijn gelijk voor de Enyaq en Enyaq Coupé. De Selection geheten instapuitvoering is niet in prijs verlaagd en ook de RS'en zijn even duur gebleven.

Prijzen Skoda Enyaq