Renault toont moderne elektrische interpretatie van de oer-Twingo

Hoewel Renault in de ogen van sommigen van jullie de modelnaam Espace te grabbel heeft gegooid door het - eigenlijk net als eerder - op een model te plakken dat maar weinig met de eerdere Espaces te maken heeft, gaat het onverstoorbaar door met reïncarneren van historische modellen. Renault komt immers met een volledig elektrische moderne interpretatie van de R5, heeft de handen ineen geslagen met een bedrijf om elektrische aandrijflijnen te hangen in Renaults 4, 5 en Twingo en komt ook nog eens met een elektrische cross-over waarvan het ontwerp is geïnspireerd op dat van de R4. Meer liefde voor de eigen geschiedenis toonde Renault niet alleen door de R4 om te toveren tot een gigantische drone, maar ook door een kunstenaar een eigen draai aan hetviertje te geven ter ere van de zestigste verjaardag van het model. Iets soortgelijks deed het ook met de Renault 5 toen die vijftig kaarsjes uitblies. Ditmaal hijst het merk een ander klein model uit het verleden in een even feestelijk als artistiek jasje.

Nadat Renault eerder al de dertigste verjaardag van de eerste generatie Twingo vierde door kunstmatige intelligentie op het Twingo-concept los te laten, laat het nu een eigenwijze modernere oer-Twingo zien. Net als de aangehaalde Suite N°4 en de R5 Diamant is de artistieke Twingo die hier de hoofdrol speelt door een kunstenaar onder handen genomen. Sabine Marcelis - winnares van de Elle Deco International Designer of the Year Award 2023 - heeft haar tanden erin gezet en toont nu een creatie die linea recta uit de 3D-printer afkomstig lijkt.

De Twingo by Sabine Marcelis heeft een elektrische aandrijflijn, maar dat is dan ook vrijwel het enige dat Renault over de feestelijke Twingo-uiting vertelt. Dat de creatie vanbuiten in alles behalve sprankelende kleuren is uitgevoerd is overigens vrij opvallend, aangezien de eerste Twingo bekend stond om het vrolijke palet aan kleuren. De door Marcelis aangepaste Twingo heeft carrosseriedelen met vormen die de suggestie wekken dat je door het plaatwerk heen kunt kijken. Opvallende details zijn de dichte wielen, de verlichte 'koelopeningen' aan de onderzijde van de bumper en uiteraard de herkenbare vrolijke kijkertjes van Renaults ruimtelijke stadsrakker die in 1993 zijn debuut maakte.

Het interieur is minstens zo boeiend. De in een geultje achter het stuurwiel gehuisveste waarschuwingslampjes van het origineel hebben net als het kleine digitale display in het midden van het dashboard het veld moeten ruimen voor een centraal bovenop het dashboard geplaatst display. Diverse delen - waaronder de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem en diverse knoppen - zijn verlicht en het stuurwiel is op zijn zachtst gezegd een merkwaardig ornament geworden. Boven de voorruit vinden we een flink rood stuk plexiglas (?) dat enigszins doet denken aan de blauwe zonwering/zonneband die je in oudere auto's geregeld aan de bovenzijde van de voorruit aantreft.

Komt Renault, indachtig de elektrische R5, met een nieuwe elektrische Twingo die sterk lijkt op het oermodel? Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn, maar gezien Renaults grote liefde voor zijn oude compacte modellen hopen we dat de Fransen het overwegen.