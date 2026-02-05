Ga naar de inhoud
Renault gaat Chinese elektromotor van Twingo in Frankrijk maken

Renault Twingo
Jan Lemkes

Wie zo min mogelijk ‘China’ in zijn elektrische auto wil, krijgt het steeds moeilijker. Zo is de nieuwe Renault Twingo een Franse auto die in Europa wordt gebouwd, maar bestaat zijn elektromotor stiekem toch uit Chinese onderdelen.

De link tussen de Twingo en China is niet nieuw. De kleinste en goedkoopste EV van Renault moest natuurlijk wel goedkoop blijven, dus greep Renault na het klappen van een mogelijke deal met Volkswagen naar de Chinezen als ontwikkelingspartner. Het Franse L’argus meldt dat de 80 pk sterke elektromotor van de Twingo afkomstig is van een Chinese toeleverancier met de naam Shanghai e-Drive. De motoren worden echter niet direct uit China naar Slovenië verzonden voor montage in de Twingo, maar worden in Frankrijk geassembleerd. In Renaults motorenfabriek in Cléon gaan 140 medewerkers de onderdelen samenvoegen tot bruikbare elektromotoren. Frankrijk zou Frankrijk niet zijn als de vakbonden niet meteen zouden berekenen dat dat een stuk minder volk is dan er nodig is voor het volledig in Frankrijk bouwen van een elektromotor. Gelukkig gebeurt dat ook nog steeds in Cléon: de elektromotoren van de Renault 5, Renault 4 en Alpine A290 worden ook hier gebouwd, en komen niet als bouwpakket uit China.

Renault is zeker niet het eerste merk dat de samenwerking zoekt met Chinese fabrikanten voor het ontwikkelen en bouwen van Europese producten. Gisteren kwam bijvoorbeeld nog naar buiten dat Ford en Geely wellicht intensief gaan samenwerken, terwijl Smart inmiddels deels van Geely is. Renault gebruikt bovendien al verbrandingsmotoren van het deels Chinese Horse Powertrain in hybride aandrijflijnen, terwijl de kleine Dacia Spring een variant is op de Renault City K-ZE die in samenwerking met Dongfeng in China wordt gebouwd.

Renault Renault Twingo Elektrische Auto

Lezersreacties (37)

