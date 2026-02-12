Dit is de goedkope Renault Twingo van €20.990

De Renault Twingo gaat in Nederland minimaal €20.990 kosten. Die instapper is nog niet te bestellen, maar AutoWeek kan je hem wel al laten zien. Wat blijkt: de goedkoopste Renault Twingo herken je direct aan zijn wielen.

Eind vorig jaar konden we je eindelijk de prijzen van de nieuwe Renault Twingo melden. De Renault Twingo komt in twee smaken naar Nederland: als Techno die €22.590 kost, en als goedkopere Evolution. Die Renault Twingo Evolution heeft een verwachte vanafprijs van €20.990, maar is in tegenstelling tot de rijker uitgeruste Techno in Nederland nog niet te bestellen. Van die instapversie was nog geen beeld. Tot nu. De goedkoopste Renault Twingo is namelijk al in de Duitse configurator te vinden.

De goedkopere Renault Twingo Evolution onderscheidt zich vanbuiten vooral met zijn wielen van de duurdere Techno. Beide uitvoeringen staan standaard op 16-inch stalen wielen met wieldeksels en zijn tegen bijbetaling met 18-inch lichtmetalen wielen te krijgen. Hoe die wieldoppen en lichtmetalen wielen eruitzien, is echter afhankelijk van of je voor een Evolution of Techno gaat. De wieldoppen van de goedkoopste Twingo zijn zilverkleurig en hebben een opening voor het ventiel die de vorm heeft van het Renault-logo. De wieldop is verder bezaaid met Renault-logo vormige elementen waarvan een select deel open is. De wieldoppen van de duurdere Techno-uitvoering zijn zwart en hebben een totaal ander ontwerp. De 18-inch lichtmetalen wielen van de Evolution zijn exemplaren met vier brede spaken terwijl de exemplaren onder de duurdere Techno-uitvoering een ingewikkelder ontwerp hebben en meer dicht zijn.

De aandrijflijn van de Twingo Evolution is gelijk aan die van de Techno. In beide gevallen krijg je dus een 82 pk sterke elektromotor en een LFP-accu. De Twingo-op-doppen noteert een bereik van 262 kilometer achter zijn naam en komt daarmee 2 hele kilometers verder dan de duurdere Techno-uitvoering. In tegenstelling tot in Duitsland kan de goedkoopste Renault Twingo in Nederland straks ook standaard snelladen. Dat is de reden waarom de internationaal gecommuniceerde vanafprijs van 'minder dan €20.000' in Nederland niet wordt gehaald.

Wat uitrusting betreft zijn er natuurlijk wel verschillen. Zo krijg je in de duurdere Techno-uitvoering een neerklapbare bestuurdersstoel, het Open R-link infotainmentsysteem en een achteruitrijcamera. In de goedkopere Twingo Evolution moet je het zonder die zaken doen, al krijg je wel parkeerpiepiers.