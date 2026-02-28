Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Renault Twingo 80 pk Urban Range Evolution - €20.990

Geen afstandsbediening bij de centrale vergrendeling. Geen elektrische ramen. Geen airco. Geen ABS. Geen stuurbekrachtiging. Deze brochure bewijst dat de oorspronkelijke Renault Twingo standaard bepaald geen luxepaardje was, al was dat in die tijd – de Twingo verscheen in 1993 op de markt – natuurlijk niet ongebruikelijk.

De nieuwe Twingo is qua uiterlijk een moderne versie van zijn illustere voorganger en ook van die auto is de basisversie nu gelanceerd. De prijslijst is een stuk overzichtelijker dan in de jaren 90 en toont één elektrische aandrijflijn en twee uitrustingsniveaus. De Evolution is er voor €20.990. Daarmee is de Twingo wat duurder dan in andere landen, maar in Nederland kan de auto dan ook standaard (met 50 kW) snelladen. Elders is dat een optie, al kost een Twingo met snellaad-optie in België nog altijd nipt minder dan 20 mille.

Aan de buitenkant pik je de Evolution er zo uit, want hij heeft andere wieldoppen (jawel) dan de Techno. De 18-inch lichtmetalen wielopties zijn elders ook anders, maar in Nederland staat de Evolution altijd op staal. Prima, want met die kleinere wielen pers je wel het maximale uit die 27,5 kWh-accu. Los van die wielen zijn er nog twee verschillen tussen beide Twingo-versies: de antenne en de ramen. De Techno heeft namelijk een haaienvin-antenne in plaats van een ‘spriet’ en de Evolution doet het zonder privacy glass.

Wie toch twijfelt, kan ook gewoon een blik door zo’n zijraampje werpen. De Techno heeft daar namelijk een olijk dashboardpaneel in carrosseriekleur, wat zonder bijbetalen het opvallende ‘Jaune Mango’ is. Bij de Evolution is dat paneel gewoon wit, al treffen we de exterieurkleur nog wel op het deurpaneel aan. Bij de oorspronkelijke Twingo was dat trouwens pure ‘armoede’, nu is het een styling-element. De zwarte stoelbekleding is een slag donkerder dan het grijs van de Techno.

Goedkope Dacia-uitvoeringen krijgen een telefoonhouder in plaats van een beeldscherm, maar de goedkoopste Renault heeft gewoon een 10,1-inch touchscreen. Toch vormt dat scherm een belangrijk verschil tussen de twee uitvoeringen. De Techno heeft een uitgebreid Android Automotive-systeem met Google Maps, Google Assistant en een Google Play Store vol handige apps, de Evolution heeft een aanzienlijk eenvoudiger systeem zonder al die functies. Draadloze Android Auto en Apple Carplay zijn wel aanwezig, al klinkt je muziek door die twee speakertjes vast niet al te denderend.

Onder het scherm zitten drie ronde draaiknoppen voor de verwarming, ventilatie en airco. Die airco zit er anno 2026 uiteraard gewoon op, maar voor automatische climatecontrol moet je bij de Techno zijn. De goedkoopste Renault Twingo heeft verder ‘gewoon’ cruisecontrol, ledverlichting rondom met lichtsensor, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. De in twee gelijke delen verschuifbare achterbank zit er ook altijd in en daarmee is dit toch best een compleet karretje. Gelukkig maar, want laten we eerlijk zijn: teruggrijpen op het verleden is leuk, maar qua uitrusting willen we allemaal toch het liefst een auto die helemaal van nu is.

De €1.600 duurdere Techno biedt behalve het uitgebreidere infotainment en de genoemde uiterlijkheden ook vier extra speakers, een regensensor, climatecontrol, kunstlederen stoelbekleding, adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en een voorverwarmingsfunctie voor de accu. Praktisch is de volledig omklapbare passagiersstoel, die ook alleen op de Techno zit. De Techno is ook de enige route naar stoelverwarming, al moet je dan nog eens €750 neertellen voor het Pack Privilège.

De keuze van de auteur

Ik zou snel klaar zijn met het uitzoeken van een Twingo en lekker voor de basisversie gaan. De duurdere Techno heeft een aantal zaken die hem aantrekkelijker maken, maar is in mijn ogen ook net wat minder charmant. Dat relatief kale staat de Twingo net zo goed als de basiskleur, waar ik dus ook helemaal niets aan zou veranderen. Het ontbreken van stoelverwarming is jammer, maar niet onoverkomelijk. Wel zou ik er achteraf nog wat extra luidsprekers in (laten) bouwen, want standaard is de Twingo op dat gebied wel erg karig. Lekker aan de knutsel met versterkers en snoertjes dus, net als in de jaren 90.