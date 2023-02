Renaults 4, 5 en Twingo krijgen elektrische aandrijflijn

Het Franse R-Fit legt zich toe op het elektrisch maken van klassieke (vooralsnog enkel Franse) auto's. Dat begon met de Citroën 2CV en nu heeft het bedrijf ook officiële goedkeuring van Renault. Dat was ongetwijfeld niet nodig om klassieke Renaults om te kunnen toveren tot EV, maar Renault zet de inspanningen van het bedrijf graag even in de spotlights op zijn stand op Retromobile. Daar parkeerde Renault een drietal iconische kleintjes met een elektrische aandrijflijn van R-Fit.

De elektrische Renault 4 wordt door Renault vooral even belicht, want die conversie is met ingang van deze maand namelijk al te bestellen. R-Fit voorziet de R4 van een elektromotor met een piekvermogen van zo'n 65 pk en de brandstoftank maakt plaats voor een 10,7 kWh lithium-ijzerfosfaataccu. Een actieradius van zo'n 73 km moet vervolgens mogelijk zijn. Dat is bepaald niet veel, maar bijvoorbeeld wel bruikbaar voor in stedelijk gebied als daar straks eventueel emissievrije zones in komen. Opladen kan gewoon via een regulier stopcontact en duurt zo'n 3,5 uur. Goedkoop is de ombouw overigens niet: €11.900 vragen de Fransen ervoor.

R-Fit werkt ondertussen ook al aan elektrische aandrijflijnen voor de R5 en de eerste Twingo, vandaar dat die ook al op de stand stonden. De getoonde Twingo is direct even extra dik aangekleed en van het nieuwe Renault-logo voorzien. In september verwacht R-Fit de conversie voor de R5 klaar te hebben, de Twingo volgt later.