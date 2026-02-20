Renault bewijst met de nieuwe Twingo dat de oer-Twingo ook 34 jaar na zijn komst nog altijd een echte hartenveroveraar is. Wil je iets sympathieks rijden voor weinig geld? Dan is deze witte Twingo voor de komende jaren misschien wel jouw automobiele vriend. Voor slechts €2.000 rijd je bovendien een goedkope toekomstige klassieker.

De eerste generatie Renault Twingo heeft zich in no-time ontwikkeld van een typisch stadsautootje tot een toekomstige klassieker. De aaibare Twingo heeft aan charmes geen gebrek. Hij ademt het unieke sfeertje van de jaren negentig. Ronde vormen, felle kleurtjes, blije patronen en organische vormen in het interieur: meer 90's wordt het niet. Wie daar niet voor valt, wordt misschien wel ingepakt door de onbevangen blik in zijn ronde oogjes, of door het gebruiksgemak dat de Twingo met zijn flexibele interieur biedt. Hoe dan ook: de Renault Twingo wordt waarschijnlijk een echte klassieker. De volledig elektrische nieuwe Twingo heeft de aandacht voor het origineel aangewakkerd en dus is het hoog tijd om te gaan shoppen voor een gebruikte Renault Twingo in het occasionaanbod van AutoWeek.

Niet eens zo lang geleden vond je nog tientallen Renaults Twingo voor een habbekrats, maar de laatste jaren is het aanbod aardig uitgedund. Tussen de ruim 740 Renault Twingo-occasions in het AutoWeek-aanbod, vinden we slechts dertien exemplaren van de eerste generatie. Het liefste stappen we virtueel in een snaarstrakke Phase 1, dus een model van voor de facelift. Met roldakje en in een kekke kleur, uiteraard. Dit exemplaar, dat slechts €1.000 kost, voldoet aan die eisen, al spreekt de schade op de rechterflank ons minder aan. Het aanbod pre-facelift Twingo's is helaas dun. Deze gele heeft een nieuwe tellerbak gekregen en deze oer-Twingo staat er bijzonder fris bij, maar moet direct €4.500 opbrengen.

Omdat we niet de hoofdprijs willen betalen en ook de gefacelifte oer-Twingo goed kunnen waarderen, tillen we deze witte tweedehands Renault Twingo uit 2001 op het podium. Hij heeft nog geen 100.000 kilometer gereden, heeft volgens de advertentietekst een nieuwe distributieriem en koppakking en staat er met zijn pretentieloze witte lak uitstekend bij. Dat hij geen gerobotiseerde handbak maar gewoon een traditionele handgeschakelde versnellingsbak heeft, is ons het offer van het roldakje waard. Latere Twingo's zijn wat minder jolig dan de exemplaren uit de vroegere bouwjaren. In het dashboard weinig kleurrijk vermaak, maar de vorm van de werkplek en de met blije bollen bezaaide stoelbekleding zorgt voor genoeg Twingo-pret. De Phases I zullen vast harder in prijs stijgen. Is de Twingo voor jou geen investeringsobject? Dan heb je aan deze witte vast een goede, al moet je wel met de duplicaatcode kunnen leven.